Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η εταιρεία διαχείρισης των βρετανικών σιδηροδρόμων Network Rail επιβεβαίωσε ότι το σύστημα wi-fi 19 σταθμών ανά τη χώρα παραβιάστηκε από χάκερς.

Όσοι επιβάτες προσπαθούσαν να συνδεθούν στο ίντερνετ των σιδηροδρομικών σταθμών την Τετάρτη έβλεπαν στις συσκευές τους ένα μήνυμα που αναφερόταν σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Το μήνυμα άρχιζε με τη φράση «Σε αγαπάμε Ευρώπη».

Μεταξύ των σταθμών που επηρεάστηκαν ήταν δέκα στο Λονδίνο, όπως το Euston και τo Paddington, ο σταθμός Piccadilly του Μάντσεστερ, ο σταθμός Lime Street του Λίβερπουλ, το New Street του Μπέρμιγχαμ και ο σταθμός Γουέιβερλι του Εδιμβούργου.

Εκπρόσωπος της Network Rail δήλωσε ότι το wi-fi εξακολουθούσε να μη λειτουργεί το πρωί της Πέμπτης σε αυτούς τους σταθμούς, κάνοντας λόγο για «περιστατικό κυβερνοασφάλειας». Πρόσθεσε πως οι χάκερς ίσως έχουν πλήξει και άλλους οργανισμούς, πέρα από τους σιδηρόδρομους.

Το ασύρματο ίντερνετ στους σταθμούς παρέχεται από διακριτή εταιρεία και δεν συνδέεται με τα συστήματα δεδομένων της Network Rail.

Το περιστατικό ερευνάται από τη Βρετανική Αστυνομία Συγκοινωνιών.

Πηγή: skai.gr

