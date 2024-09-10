Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από περίπου 11 μήνες πολέμου, υποστηρίζοντας ότι η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα δεν υπήρχε πλέον ως στρατιωτικός σχηματισμός στη Γάζα.

«Η Χαμάς ως στρατιωτικός σχηματισμός δεν υπάρχει πλέον. Η Χαμάς συμμετέχει σε ανταρτοπόλεμο και εξακολουθούμε να πολεμάμε τους τρομοκράτες της Χαμάς και να επιδιώκουμε την ηγεσία της Χαμάς», είπε σε ξένους δημοσιογράφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη ότι έπληξε υψηλόβαθμους διοικητές της Χαμάς που δραστηριοποιούνταν σε αρχηγείο που είχαν εγκαταστήσει σε καθορισμένη ανθρωπιστική περιοχή στη νότια πόλη Χαν Γιούνις στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι εξόντωσε πάνω από το ήμισυ της ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και ότι σκότωσε ή συνέλαβε περισσότερους από 14.000 μαχητές της από τους εκτιμώμενους 30.000 έως 40.000 μαχητές που είχε η ομάδα κατά την έναρξη του πολέμου.

Στην ενημέρωση ο Γκάλαντ προσέφερε επίσης την υποστήριξή του για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων στην πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, λέγοντας ότι θα δώσει στο Ισραήλ μια «στρατηγική ευκαιρία» να αντιμετωπίσει άλλες προκλήσεις ασφαλείας. Το να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι είναι «το σωστό», είπε.

Ο Γκάλαντ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και σκληροπυρηνικούς θρησκευτικούς εθνικιστές υπουργούς σχετικά με την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για να σταματήσει ο πόλεμος και να φέρουν πίσω τους εναπομείναντες ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ.

