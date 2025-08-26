Λισαβόνα: Νεκρός 22χρονος ταυρομάχος μετά από επίθεση ταύρου

Στιγμές φρίκης εκτυλίχθηκαν στο Campo Pequeno της Λισαβόνας, όταν ο 22χρονος ταυρομάχος Μανουέλ Μαρία Τριντάντε, κατά τη διάρκεια της πρώτης του εμφάνισης, έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση ενός οργισμένου ταύρου βάρους περίπου 700 κιλών.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τον νεαρό να τρέχει προς τον τεράστιο ταύρο, προσπαθώντας να τον προκαλέσει να επιτεθεί. Ο ταύρος όμως όρμησε με μεγάλη ταχύτητα προς τον Trindade, ο οποίος προσπάθησε να πιαστεί από τα κέρατα του ζώου για να τον ελέγξει.

Ωστόσο, σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο και τον έριξε με ορμή στον τοίχο.

Οι θεατές, σε μια αρένα χωρητικότητας 6.848 θέσεων, φώναζαν έντρομοι, ενώ ο Τριντάντε έμεινε αναίσθητος στο έδαφος. Τον ταύρο συγκράτησαν τελικά άλλοι ταυρομάχοι που τράβηξαν την ουρά του και ύψωσαν πολύχρωμες κάπες μπροστά στα μάτια του.

Οι διασώστες έσπευσαν άμεσα να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό στο χώρο της αρένας, όμως οι τραυματισμοί στο κεφάλι του αποδείχθηκαν θανάσιμοι.

Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου και μπήκε σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε εντός 24 ωρών, στις 23 Αυγούστου, λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Σύμφωνα με την πορτογαλική ιστοσελίδα Zap, 73χρονος θεατής που παρακολουθούσε κατέρρευσε και πέθανε επίσης, πιθανόν από την ένταση και το σοκ της στιγμής.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου υποβλήθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά κατέληξε εντός 24 ωρών, στις 23 Αυγούστου, λόγω ανεπανόρθωτης εγκεφαλικής βλάβης.

Ο Τριντάντε ήταν ήδη αναγνωρισμένος forcado — Πρόκειται για ειδικού τύπου ταυτομάχους που προκαλούν σκόπιμα τον ταύρο να ορμήσει.

Μόλις το ζώο εξαγριωθεί μια ομάδα οκτώ forcados σχηματίζει μία στήλη και ένας ένας προσπαθούν να πηδήξουν πάνω στον ορμητικό ταύρο και να τον ακινητοποιήσουν με πάλη. Οι ταύροι δε σκοτώνονται μέσα στην αρένα αλλά μεταφέρονται αργότερα για σφαγή — αν και μερικές φορές, ζώα που θεωρούνται ιδιαίτερα γενναία «χαρίζονται» και συνταξιοδοτούνται για αναπαραγωγή.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς συνέβη με τον ταύρο στην περίπτωση του Τριντάντε.

Πριν συμβεί το περιστατικό, ο Τριντάντε επιχειρούσε μια «pega de cara» (πιάσιμο από το πρόσωπο), προσπαθώντας να πιαστεί από τα κέρατα του ταύρου. Εάν η προσπάθεια είχε πετύχει, οι σύντροφοί του θα έπαιρναν θέση πάνω στον ταύρο, αναρριχώμενοι και παλεύοντας μαζί του μέχρι να τον ακινητοποιήσουν.

Ο Τριντάντε συνέχιζε οικογενειακή παράδοση, καθώς ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος επίσης ήταν forcado στην ομάδα São Manços.

Το Campo Pequeno στη Λισαβόνα, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1890, αποτελεί το κέντρο της πορτογαλικής ταυρομαχίας κατά τη θερινή περίοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.