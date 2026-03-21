Ισραηλινοί αξιωματούχοι: ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν κλιμάκωση κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο το Στενό του Ορμούζ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο ισραηλινό μέσο Kan news ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενδεχομένως ξεκινώντας μια προσπάθεια για την κατάληψη του ελέγχου του Στενού του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε νωρίτερα ότι έχει «υποβαθμίσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μια υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους κρουζ. «Όχι μόνο καταστρέψαμε την εγκατάσταση, αλλά και εξαλείψαμε εγκαταστάσεις υπηρεσιών πληροφοριών και αναμεταδότες ραντάρ πυραύλων που χρησιμοποιούνταν για να επιτηρούνται οι κινήσεις των πλοίων», δήλωσε ο πλοίαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

H Centcom είχε ήδη αναφέρει την Τρίτη, 17 Μαρτίου ότι ο βομβαρδισμός αυτός πραγματοποιήθηκε στην ιρανική ακτή με τη βοήθεια ειδικών βομβών ("bunker busters"), κεφαλών άνω των δύο τόνων που εισδύουν εις βάθος σε κρυμμένους στόχους κάτω από το έδαφος. «Το ιρανικό καθεστώς χρησιμοποίησε αυτή την ενισχυμένη υπόγεια εγκατάσταση προκειμένου να αποθηκεύει 'διακριτικά' αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, κινητούς εκτοξευτές πυραύλων και άλλο εξοπλισμό που συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα», είπε ο ναύαρχος.

Με τον βομβαρδισμό αυτό, «η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και εκεί γύρω, είναι, εξαιτίας αυτού, μειωμένη, και δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε [να πλήξουμε] αυτούς τους στόχους», πρόσθεσε ο Μπραντ Κούπερ.

Χθες, Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέπτονται να «μειώσουν σταδιακά» τις επιχειρήσεις τους στη Μέση Ανατολή εναντίον του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», μερικές ώρες αφότου ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός.

Ο αποκλεισμός, ουσιαστικά, του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπολύουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης από τις 28 Φεβρουαρίου, είναι η αιτία σοβαρής κρίσης στο διεθνές εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο των υδρογονανθράκων, προκαλώντας αύξηση της τιμής τους σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τους περιφερειακούς εταίρους απέναντι σε «αδικαιολόγητες» επιθέσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, η G7 ζητά την άμεση και άνευ όρων παύση όλων των επιθέσεων από το Ιράν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση. Στην ίδια ανακοίνωση, οι χώρες της G7 επαναβεβαιώνουν τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οδών και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Ορμούζ.

Κάλεσμα του Ιράν προς «ανεξάρτητες χώρες» να πιέσουν για «τερματισμό της επιθετικότητας»

Εν τω μεταξύ, π υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σύμφωνα με ιρανικά κρατικά Μέσα ότι ανεξάρτητες χώρες θα πρέπει να πιέσουν την πλευρά που χαρακτηρίζεται ως επιθετική για να τερματιστεί η επιθετικότητα και να δοθούν εγγυήσεις ότι τέτοια ενέργεια δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Ο Αραγτσί μίλησε με τον Ινδό ομόλογό του, εκφράζοντας επίσης ανησυχίες για την κλιμακούμενη βία και υποστηρίζοντας διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Φρουροί της Επανάστασης: Οι νέες τακτικές και τα συστήματα εκτόξευσης του Ιράν θα αιφνιδιάσουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δήλωσε από τη μεριά του ότι το Ιράν θα εκτοξεύσει περισσότερους πυραύλους προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Από αυτή τη στιγμή, κηρύσσω την πυραυλική υπεροχή των γιων του Ιράν [των δυνάμεων] στους ουρανούς των κατεχόμενων εδαφών», δήλωσε ο Σεΐντ Ματζίντ Μουσάβι στο X.

«Οι νέες τακτικές και τα συστήματα εκτόξευσης» θα αιφνιδιάσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πρόσθεσε ο ίδιος.

