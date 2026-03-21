Oικονομική δραστηριότητα των Φρουρών της Επανάστασης στην Ελλάδα

Αποκαλυπτικά στοιχεία για το οικονομικό αποτύπωμα των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα μας, «φέρνει στο φως» το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στον ΣΚΑΪ, που αποτυπώνει πλούσια και πολυεπίπεδη δραστηριότητα.

Ενδεικτικά, οι Φρουροί της Επανάστασης φαίνεται να έχουν προσπαθήσει να διακινήσουν μέσω του λιμανιού του Πειραιά, φορτία- υλικά διττής στρατιωτικής και εμπορικής χρήσης, καθώς έχουν γίνει τρεις κατασχέσεις τέτοιων φορτίων στο διάστημα από το 2023 μέχρι και το 2025.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στην κρίση της Μέσης Ανατολής εδώ

Το πρώτο φορτίο ήταν ένα κοντέινερ προερχόμενο από την Κίνα, μέσα στο οποίο υπήρχαν ράβδοι τιτανίου με έναν ειδικό τόρνο για την επεξεργασία τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ και ειδικότερα, όσα αναφέρονται στις εκθέσεις κατάσχεσης, τα συγκεκριμένα υλικά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βαλλιστικών και πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η επόμενη κατάσχεση έγινε το 2024 κι αφορούσε 23 τόνους ρητίνης και πάλι από την Κίνα με προορισμό μια εταιρία στο Λίβανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η συγκεκριμένη εταιρεία συνδέεται με την Χεζμπολάχ και μάλιστα σε μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας σκοτώθηκε προ ημερών σε ισραηλινό βομβαρδισμό στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ του Λιβάνου.

Η τρίτη κατάσχεση το 2025 αφορά και πάλι σε έναν ειδικό τόρνο για την επεξεργασία ράβδων τιτανίου, ο οποίος είχε ξεκινήσει το δρομολόγιο από την Βουλγαρία με δηλωμένο προορισμό το Πακιστάν, αλλά πραγματικό προορισμό το Ιράν.

Τα κοντέινερ, παραμένουν δεσμευμένα στο λιμάνι του Πειραιά έως ότου τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις και αποφασιστεί τι θα γίνει με αυτά.

«Το πλοίο των Φρουρών»

Σημαντική διάσταση των αποκαλύψεων αποτελεί το ότι πλοιοκτήτρια εταιρεία με έδρα τον Πειραιά φαίνεται να χρηματοδοτεί την τρομοκρατική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως 18 μέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, η Αμερική και συγκεκριμένα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέο γύρο κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με το Ιράν.

Ένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα είναι το πλοίο «Brilliance» και η ναυτιλιακή εταιρεί στην οποία ανήκει.

Το πλοίο είχε καταληφθεί για να μεταφέρει λιπάσματα από το Ιράν στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν προκύψει, η πλοιοκτήτρια εταιρεία χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης με τον ιδιοκτήτη της να είναι συριακής καταγωγής και την ναυτιλιακή να έχει έδρα την οδό Χαριλάου Τρικούπη στον Πειραιά.

Ιρανική τράπεζα στην οδό Πανεπιστημίου

Το τρίτο «κομβικό σημείο» των ευρημάτων είναι η ύπαρξη ιρανικής τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας που φέρεται να χρηματοδοτεί έμμεσα τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ενδεικτικά, στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025, η «Αρχή για το Ξέπλυμα», εφαρμόζοντας απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων μίας τράπεζας ιρανικής τράπεζας που έχει έδρα «στην καρδιά της Αθήνας», στην οδό Πανεπιστημίου, με τη σχετική απόφαση να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη σε οντότητες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ξέπλυμα μέσω Real Estate

Τέλος, εταιρείες ερευνώνται τόσο από την αστυνομία όσο και από υπηρεσία που ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα, σχετικά με ξέπλυμα χρήματος από το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης μέσω επένδυσης σε «real estate» τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

