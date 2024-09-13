Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδί, στον νότιο Λίβανο, ενώ δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη γειτονική Συρία, σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ, ενώ παράλληλα συνεχίστηκαν οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ και στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη μεθόριο των δυο κρατών χθες Πέμπτη.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμό στο χωριό Κφαρζούζ, κοντά στην πόλη Ναμπάτια, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι στόχοι του βομβαρδισμού ήταν «δυο μοτοσικλέτες» που κινούνταν σε δρόμο που ενώνει το χωριό με την πόλη και ότι χτυπήθηκε «διερχόμενο αυτοκίνητο».

Πηγή προσκείμενη στο κίνημα Χεζμπολάχ ανέφερε πως ένας από τους μαχητές του σκοτώθηκε.

Παράλληλα, στη γειτονική Συρία, δυο άνθρωποι, που φέρονται να ανήκαν στη Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι προχώρησαν σε δυο πλήγματα στη Συρία, διαβεβαιώνοντας πως στο ένα «εξοντώθηκε» μέλος της Χεζμπολάχ στην περιοχή Κουνέιτρα, ο «τρομοκράτης Άχμαντ αλ Τζαμπρ, μέλος του τρομοκρατικού δικτύου στο Γκολάν», κατ’ αυτές, και στο άλλο μαχητής προσκείμενος στο Ιράν που οργάνωνε επιθέσεις «εναντίον του κράτους του Ισραήλ (...) με ιρανική συνεργασία και καθοδήγηση».

Ο νότιος Λίβανος και το βόρειο Ισραήλ έχουν μετατραπεί σε θέατρο στην πράξη καθημερινών ανταλλαγών πυρών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, σύμμαχο του προσκείμενου στην Τεχεράνη λιβανικού κινήματος.

Χθες η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βόρειο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, κυρίως με drones. Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εντόπισε «περίπου 15» βλήματα ή drones και κάποια καταρρίφθηκαν, χωρίς να αναφερθεί «κανένας τραυματισμός».

Από τον Οκτώβριο, στις εχθροπραξίες ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στον ισραηλινό στρατό έχουν σκοτωθεί στη λιβανική πλευρά 622 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαχητές του σιιτικού κινήματος, αλλά και 142 άμαχοι, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί 24 στρατιωτικοί και 26 πολίτες, κατά επίσημα δεδομένα.

Οι νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο και στη Συρία ακολουθούν τα πλήγματα —που η Δαμασκός απέδωσε επίσης στο Ισραήλ— τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Συρία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν από 18 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, ως 27, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα πλήγματα στη Μασιάφ είχαν «ευαίσθητους» στρατιωτικούς στόχους, κατά τη ΜΚΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.