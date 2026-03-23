Γκαλιμπάφ: Fake news οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - Χειραγωγούν τις αγορές

«Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας ότι «οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

Ακόμη, σημείωσε ότι «ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων. Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του ηγέτη τους και του λαού μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ:

Ο λαός μας απαιτεί την πλήρη και ταπεινωτική τιμωρία των επιτιθέμενων.

«Όλοι οι αξιωματούχοι στέκονται αταλάντευτα στο πλευρό του Ηγέτη τους και του λαού μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν ως στόχο να χειραγωγήσουν τις χρηματοπιστωτικές και πετρελαϊκές αγορές και να ξεφύγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ».

مردم ما خواهان تنبیه کامل و پشیمان کنندهٔ متجاوزان هستند.

همهٔ مسئولین تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم ایستاده اند.

هیچ مذاکره ای با آمریکا انجام نشده است. فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار از باتلاقی است که امریکا و اسرائیل درآن گیر افتاده‌اند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 23, 2026

Εν τω μεταξύ, λίγα λεπτά πριν την ανάρτηση του Γκαλιμπάφ, και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε ότι υπήρξαν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί διαπραγματεύσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες «φιλικές χώρες» μετέφεραν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ουάσιγκτον επιδιώκει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη δεν ανταποκρίθηκε, ανέφερε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, IRNA.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η στάση του Ιράν τόσο για το Στενό του Ορμούζ όσο και για τους όρους τερματισμού του πολέμου παραμένει αμετάβλητη.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφο του Axios ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι χώρες που διαμεσολαβούν επιχειρούν να οργανώσουν συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ, με τον Γκαλιμπάφ και άλλους αξιωματούχους να εκπροσωπούν την Τεχεράνη, ενώ από την αμερικανική πλευρά αναμένεται να συμμετάσχουν ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ και ενδεχομένως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, πιθανώς εντός της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι υπάρχει έντονη κινητικότητητα στο διπλωματικό πεδίο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, προαναγγέλοντας μάλιστα όχι μόνο συμφωνία, αλλά και αλλαγή ηγεσίας, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά και κρίσιμες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν, δηλώνοντας ότι «ίσως υπάρξει ένα είδος κοινής ηγεσίας».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος», σημειώνοντας ότι ίσως «βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με «ένα κορυφαίο πρόσωπο» του ιρανικού καθεστώτος, στο πλαίσιο προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN με ποιον συνομιλούν οι ΗΠΑ στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Ένα κορυφαίο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε: έχουμε εξουδετερώσει την ηγεσία στη φάση ένα, φάση δύο και σε μεγάλο βαθμό τη φάση τρία. Αλλά μιλάμε με έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι ο πιο σεβαστός και ο ηγέτης. Ξέρετε είναι λίγο δύσκολο, έχουν εξουδετερωθεί, έχουμε εξουδετερώσει τους πάντες».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι στις συνομιλίες συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του προσώπου από την ιρανική πλευρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.