Οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα ανακοινώσουν συμφωνία δυνάμει της οποίας το Πεκίνο θα λάβει μέτρα για να παταχθεί η παραγωγή και η διακίνηση φαιντανύλης, ανέφερε χθες Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές του ενημερωμένες σχετικά.
Κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, η συμφωνία, η οποία τελεί ακόμη υπό οριστικοποίηση, προβλέπει πως οι κινεζικές αρχές θα λάβουν μέτρα ώστε να σταματήσει η ροή φαιντανύλης και πρώτων υλών για την παραγωγή της από κινεζικές χημικές εταιρείες.
Σε αντάλλαγμα, κατά την ίδια πηγή, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα προχωρήσει στην άρση κυρώσεων στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο της κινεζικής αστυνομίας.
Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη, όταν οι δυο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ APEC στο Σαν Φρανσίσκο, πάντα σύμφωνα με το Μπλούμπεργκ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.