Οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα ανακοινώσουν συμφωνία δυνάμει της οποίας το Πεκίνο θα λάβει μέτρα για να παταχθεί η παραγωγή και η διακίνηση φαιντανύλης, ανέφερε χθες Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγές του ενημερωμένες σχετικά.

Κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου, η συμφωνία, η οποία τελεί ακόμη υπό οριστικοποίηση, προβλέπει πως οι κινεζικές αρχές θα λάβουν μέτρα ώστε να σταματήσει η ροή φαιντανύλης και πρώτων υλών για την παραγωγή της από κινεζικές χημικές εταιρείες.

Σε αντάλλαγμα, κατά την ίδια πηγή, η κυβέρνηση Μπάιντεν θα προχωρήσει στην άρση κυρώσεων στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο της κινεζικής αστυνομίας.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη, όταν οι δυο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ APEC στο Σαν Φρανσίσκο, πάντα σύμφωνα με το Μπλούμπεργκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

