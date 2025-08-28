Λογαριασμός
Η επίθεση στη Σαναά στόχευσε ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι - Για «πληγή των πρωτότοκων» μιλά το Ισραήλ

«Όπως προειδοποιήσαμε τους Χούθι στην Υεμένη: Μετά την πληγή του σκότους έρχεται η πληγή των πρωτοτόκων», απείλησε ο Ίσραελ Κατζ σε ανακοίνωσή του

Ισραήλ: Η επίθεση στη Σαναά είχε ως στόχο μεγάλο αριθμό αξιωματούχων των Χούθι

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή σε στρατιωτικό στόχο των Χούθι (που υποστηρίζονται από το Ιράν) στην περιοχή Σαναά της Υεμένης, μετά από δύο αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία νωρίτερα.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, μαζί με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και ανώτερους διοικητές, βρίσκονταν σε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω κόκκινης γραμμής πριν εγκρίνουν την επιχείρηση, αναφέρει το γραφείο του Κατζ.

«Όπως προειδοποιήσαμε τους Χούθι στην Υεμένη: Μετά την πληγή του σκότους έρχεται η πληγή των πρωτοτόκων», απείλησε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, μια αναφορά στις 10 βιβλικές πληγές. Το σχόλιο φαίνεται να επιβεβαιώνει σχόλια σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης που αποδίδονται σε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο ότι οι επιθέσεις στοχεύουν ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι.

«Αξιωματούχοι των Χούθι δέχτηκαν επίθεση σε διάφορους στόχους σε απόσταση λεπτών ο ένας από τον άλλον» αναφέρουν οι ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δηλώνουν ότι οι Χούθι έχουν «ενεργήσει επιθετικά» από την έναρξη του συνεχιζόμενου πολέμου, με στόχο να βλάψουν το Ισραήλ και τους συμμάχους του, να αποσταθεροποιήσουν την περιφερειακή τάξη και να διαταράξουν την παγκόσμια θαλάσσια ελευθερία.

Defense Minister Israel Katz (center) and IDF chief Eyal Zamir (right) approve strikes on Yemen on August 28, 2025. (Elad Malka/Defense Ministry)

«Οι IDF ενεργούν δυναμικά κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι, παράλληλα με την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Γάζα, και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξάλειψη όλων των απειλών για τους Ισραηλινούς πολίτες», σημειώνει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η νέα επιδρομή έρχεται μετά την επιχείρηση της IAF (Πολεμική Αεροπορία) την Κυριακή στη Σαναά που ελέγχεται από τους Χούθι, η οποία φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Η επιδρομή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Υεμένη την Παρασκευή το βράδυ, στην οποία οι Χούθι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.

