Ινδία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις με 25 νεκρούς

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Ινδία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς οι μουσώνες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν κυρίως το υπό ινδική διοίκηση Τζαμού και Κασμίρ, καθώς και τα κρατίδια Νάγκαλαντ και Ασάμ, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες, καταρρεύσεις δρόμων, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Το χρονικό της καταστροφής στο Κασμίρ: σπίτια καταπλακώθηκαν, οικογένειες εγκλωβίστηκαν

Η μεγαλύτερη τραγωδία καταγράφηκε στις περιοχές Πουντς (Poonch) και Ρατζούρι (Rajouri), στις ορεινές ζώνες του Τζαμού και Κασμίρ.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεφταν από το βράδυ του Σαββάτου 18/7, προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και χειμάρρων, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού και λάσπης να παρασύρουν σπίτια και οχήματα.

Στην περιοχή Σουρανκότε (Surankote) του Πουντς καταγράφηκαν οι περισσότερες απώλειες. Ολόκληρες οικογένειες εγκλωβίστηκαν όταν κατολισθήσεις έθαψαν σπίτια κάτω από τόνους λάσπης και βράχων.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 11 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις πρώτες ώρες της καταστροφής, ενώ αρκετοί ακόμη αγνοούνταν.

Αργότερα ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις εντοπισμού θυμάτων και αγνοουμένων.

Στην περιοχή Ρατζούρι, οι πλημμύρες παρέσυραν οχήματα, κατέστρεψαν υποδομές και ανάγκασαν εκατοντάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι ομάδες διάσωσης της Πολιτικής Προστασίας, της αστυνομίας και του στρατού επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες, καθώς οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στην πρόσβαση σε απομονωμένα χωριά.

Νάγκαλαντ: Οι κατολισθήσεις σκότωσαν εννέα ανθρώπους

Στο βορειοανατολικό κρατίδιο Νάγκαλαντ, οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σειρά κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι πιο σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν στην περιοχή Μον (Mon district), όπου μεγάλοι όγκοι χώματος και βράχων αποκολλήθηκαν από τις πλαγιές, πλήττοντας κατοικίες και οδικό δίκτυο.

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρούς μέσα από τα συντρίμμια, ενώ οι τοπικές αρχές συνέχιζαν τις έρευνες για πιθανούς εγκλωβισμένους.

Ασάμ: Πάνω από 57.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες

Στο γειτονικό κρατίδιο Ασάμ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις πλημμύρες, ενώ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου, περισσότερα από 57.000 άτομα σε επτά περιφέρειες έχουν επηρεαστεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες περιοχές, ενώ ειδικά συνεργεία παρακολουθούν τη στάθμη των ποταμών που απειλούν να ξεχειλίσουν.

Νέα κύματα βροχοπτώσεων απειλούν την περιοχή

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD) ανακοίνωσε ότι οι ενεργές συνθήκες των μουσώνων αναμένεται να συνεχιστούν στη βορειοδυτική, ανατολική και βορειοανατολική Ινδία για τουλάχιστον ακόμη έξι έως επτά ημέρες.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ήδη κορεσμένες από νερό πλαγιές των Ιμαλαΐων αυξάνουν τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, ενώ οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν διαρκή απειλή για ορεινές περιοχές.

Και το Νεπάλ αντιμέτωπο με φονικό κύμα κακοκαιρίας

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο γειτονικό Νεπάλ, όπου από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα μέσα Ιουνίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 27 νεκροί, ένας αγνοούμενος και 69 τραυματίες από πλημμύρες, κατολισθήσεις, κεραυνούς και ακραίες βροχοπτώσεις.

Η περιοχή των Ιμαλαΐων θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη κατά την περίοδο των μουσώνων, καθώς οι απότομες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν μέσα σε λίγες ώρες κατολισθήσεις μεγάλης κλίμακας.



Πηγή: skai.gr

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