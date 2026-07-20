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Ηλικιωμένος καρφώθηκε σε κάγκελα περίφραξης σε χωριό της Κόνιτσας

Ένας 80χρονος στο χωριό Πουρνιά της Κόνιτσας έπεσε από κήπο σε χαμηλότερο σημείο, καρφώθηκε σε μεταλλική περίφραξη και τραυματίστηκε σοβαρά

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Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Μοιραία στάθηκε η ενασχόληση με τον κήπο για έναν 80χρονο στο χωριό Πουρνιά της Κόνιτσας, στα Ιωάννινα, καθώς έχασε την ισορροπία του και καρφώθηκε σε κάγκελα περίφραξης. Ειδικότερα, ο ηλικιωμένος, ο οποίος έκανε δουλειές στον κήπο του, έπεσε πάνω σε ξύλινα κάγκελα, τα οποία έσπασαν, βρέθηκε στο κενό και καρφώθηκε σε περίφραξη που βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο.

Η σύζυγός του, η οποία βρισκόταν κοντά στο σημείο, συγκλονισμένη ειδοποίησε την αστυνομία.

Αυτήν την ώρα διεξάγεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου, ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιωάννινα ατύχημα ηλικιωμένος
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