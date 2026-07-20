Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη νύχτα (ώρα Ελλάδας) ότι «νιώθουμε πολύ άσχημα» για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών των ΗΠΑ έφθασε πλέον τους 17.

«Νιώθουμε πολύ άσχημα, γι' αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, αυτούς τους σπουδαίους πατριώτες... που αγωνίζονται εκεί έξω για να μην μπορεί το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά την παρακολούθηση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ το Σάββατο, ενώ δύο άλλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην Ιορδανία την Παρασκευή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εκθείασε την αμερικανική στρατιωτική δύναμη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν.

«Το Ιράν έχει υποστεί πολύ, πολύ άσχημη ζημιά. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα στρατιωτικά. Τους έχουν απομείνει πολύ λίγα», είπε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «τους χτύπησαν πολύ σκληρά ξανά απόψε».

«Κάναμε μια μικρή ''δουλειά'' να τους εμποδίσουμε να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη δυνατότητα (πυρηνικά όπλα). Τώρα, απλώς την τελειώνουμε.. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι τελειώνουμε κάθε πιθανότητα να έχουν έναν πυρηνικό πύραυλο».

«Αν το δείτε μετά από μιάμιση εβδομάδα, όχι τέσσερις εβδομάδες, μιάμιση εβδομάδα - δύο εβδομάδες, τους σταματήσαμε από το (να έχουν) πιθανόν, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "πιθανόν"».

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί της Αργεντινής στο Μουντιάλ σημεώσε ότι «μίλησα με την Ισπανία και τους συνεχάρην που έχουν μια σπουδαία ομάδα. Μίλησα πραγματικά με πολλούς ανθρώπους... Δεν έχω καμία ένταση με τον Σάντσεθ. Δεν έχω καμία ένταση με κανέναν» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Δεν λυπήθηκα επειδή η Αργεντινή έχασε. Και οι δύο έπαιξαν καλά... Φαινόταν ότι η Ισπανία κυριάρχησε, αλλά ήταν ένας πολύ αμφίρροπος αγώνας» υποστήριξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στον Καναδά για τη μεγάλη φωτιά στη γειτονική χώρα των ΗΠΑ, απειλώντας εκ νέου με κυρώσεις. «Ο αέρας μας έχει δηλητηριαστεί πολύ άσχημα από τις πυρκαγιές στον Καναδά. Ίσως θα έπρεπε να μας πληρώσουν κάποιες αποζημιώσεις ή ίσως θα έπρεπε να επιβάλουμε κάποιους δασμούς... Οι επιχειρήσεις κλείνουν επειδή δεν μπορούν να αναπνεύσουν τον αέρα».

Πηγή: skai.gr

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