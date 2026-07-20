«Δεν αναζητώ άλλον συνασπισμό στο Βερολίνο. Θέλω αυτός ο συνασπισμός να πετύχει» τόνισε τη Δευτέρα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του. «Δεν είναι εύκολο για κανέναν από τους δύο εταίρους - για το SPD μαζί μας, ούτε για εμάς με το SPD. Αλλά έχουμε μια εντολή, και αυτή η εντολή υπερβαίνει τα δύο κόμματά μας».



«Έχουμε την ευθύνη να διατηρήσουμε αυτή τη χώρα σε μια σταθερή πορεία σε εξαιρετικά ταραγμένες εποχές» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

«Αντιμετωπίζουμε μια κρίση εμπιστοσύνης στη δημοκρατία στο σύνολό της, και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο εργαζόμαστε εντός του συνασπισμού» προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος. «Δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης. είναι επίσης ευθύνη όλων των δημοκρατικών κομμάτων» πρόσθεσε.Για την προσφυγική κρίση ο Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι «προσπαθήσαμε να θέσουμε υπό έλεγχο την προσφυγική κρίση, και πιστεύω ότι τα καταφέραμε». «Αυτό συνεπαγόταν επίσηςγια τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης μας. Αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να επιβραδύνουμε την αύξηση αυτού του κόστους, και αυτό είναι αρκετά δύσκολο» παραδέχθηκε.«Δεχόμαστε επιθέσεις τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, και οι επιθέσεις από τη δεξιά και την άκρα δεξιά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Αυτό που είδαμε πρόσφατα, με τον παλιό εθνικό ύμνο της Ανατολικής Γερμανίαςπαρουσία του αρχηγού του κόμματος AfD (Τίνο Χρουπάλα), δείχνει την κατεύθυνση που οδεύει (το κόμμα), και πόσο κοντά φαίνεται να είναι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά στη χώρα μας» επισήμανε.της πρώην Ανατολικής Γερμανίας έψαλαν πρόσφατα τα ηγετικά στελέχη της AfD σε προεκλογική εκδήλωση στη Σαξονία. Σε άλλη συγκέντρωση, ο ακροδεξιός επικεφαλής της AfD στη Θουριγγία, Μπγερν Χέκε, δήλωσε ότι μόνο οι Ανατολικογερμανοί είναι «βέροι» Γερμανοί.

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