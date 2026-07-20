Αύξηση 14,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 14,5% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

Μείωση κατά 15% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 26,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Αύξηση κατά 7,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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