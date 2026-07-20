Psy: Το «Gangnam Style» έσπασε το φράγμα των 6 δισ. προβολών στο YouTube

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μουσικό βίντεο Gangnam Style του Νοτιοκορεάτη Psy ξεπέρασε τις 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube, καθιστώντας το το πρώτο μουσικό βίντεο K-pop που φτάνει σε αυτό το ρεκόρ.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου 2012 και χρειάστηκαν σχεδόν 14 χρόνια για να φτάσει τις 6 δισεκατομμύρια προβολές, επιτυγχάνοντας το ορόσημο στις 17 Ιουλίου 2023.

Μεταξύ 30 Δεκεμβρίου 2023 και 17 Ιουλίου 2023, το βίντεο συγκέντρωσε 1 δισεκατομμύριο επιπλέον προβολές, μετά από τις 5 δισεκατομμύρια προβολές που είχε φτάσει στα τέλη του 2023.

Η παγκόσμια επιτυχία Gangnam Style του Νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από έξι δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, ανακοινώθηκε από το πρακτορείο του τραγουδιστή. Το βίντεο ξεπέρασε το όριο στις 17 Ιουλίου, σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου 2012.

Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια και επτά μήνες για να συγκεντρώσει το βίντεο προβολές ακόμη ενός δισεκατομμυρίου, αφού ξεπέρασε το όριο των πέντε δισεκατομμυρίων προβολών στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Με τους εντυπωσιακούς στίχους του, την εμβληματική χορογραφία και το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Τον Δεκέμβριο του 2012, έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές. Το τραγούδι παρέμεινε επίσης επτά συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας το δρόμο για την επέκταση της K-pop στην αγορά της δυτικής μουσικής.

Πηγή: skai.gr

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