Άνοδος στο πετρέλαιο: Οι αγορές «βλέπουν» δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλάζει εκ νέου τις ισορροπίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τους επενδυτές να εκτιμούν πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε δύο επιπλέον αυξήσεις επιτοκίων έως τις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με το Reuters, το συμβόλαιο του Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 3% τη Δευτέρα 20/7, ξεπερνώντας τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν περιορίσει τη διέλευση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής αργού.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, καθώς η κλιμάκωση των τιμών της ενέργειας ενδέχεται να μεταφερθεί στο κόστος μεταφορών, παραγωγής και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

Οι αγορές βλέπουν αυξήσεις επιτοκίων

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί στο 2,69% τον Δεκέμβριο του 2026 και θα ανέλθει στο 2,77% έως τον Φεβρουάριο του 2027, από το σημερινό επίπεδο του 2,25%.

Παράλληλα, οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμη αύξηση επιτοκίων ήδη από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι επανέρχεται η στενή σχέση μεταξύ της πορείας του πετρελαίου και των βραχυπρόθεσμων ευρωπαϊκών επιτοκίων, μία δυναμική που είχε κυριαρχήσει στις αγορές κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων

Η αλλαγή των προσδοκιών αποτυπώθηκε και στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού κρατικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής, αυξήθηκε στο 2,79%, έχοντας προηγουμένως αγγίξει το 2,8174%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, σημείου αναφοράς για την Ευρωζώνη, φτάνοντας το 3,15%, παραμένοντας κοντά στο υψηλό δεκαπενταετίας του 3,20% που είχε καταγραφεί στα μέσα Μαΐου.

Στην Ιταλία, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε στο 3,83%, ενώ η διαφορά (spread) έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου διαμορφώθηκε στις 82 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.

Η ΕΚΤ αναμένεται να κρατήσει στάση αναμονής

Παρά τη μεταβολή στις προσδοκίες των αγορών, οι περισσότεροι αναλυτές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η ΕΚΤ δεν θα προχωρήσει σε αλλαγή των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της εβδομάδας αυτής.

Η οικονομολόγος της Citi, Τζιάντα Τζιάνι, σημείωσε ότι, παρά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του πετρελαίου, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα βασικά σενάρια που είχε χρησιμοποιήσει η ΕΚΤ στις προβολές του Ιουνίου, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν περιορισμένες οι ενδείξεις ότι οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος μεταφέρονται ευρέως στις υπόλοιπες τιμές της οικονομίας.

Ωστόσο, οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς τυχόν νέα διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να διατηρήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την πίεση προς τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική.



Πηγή: skai.gr

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