Στις 25 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή εξέδωσε τρεις εκθέσεις σχετικά με τις στρατηγικές για την εξάλειψη των διακρίσεων και την οικοδόμηση μιας Ένωσης Ισότητας: το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025, το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά 2020-2030 και τη στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025.

Οι εκθέσεις επισημαίνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη θέσπιση εθνικών σχεδίων δράσης κατά του ρατσισμού, την ενισχυμένη στήριξη των κοινοτήτων Ρομά και τη μείωση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Ωστόσο, ο ρατσισμός και το μίσος έναντι των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων έχουν αυξηθεί. Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να εγκρίνουν και να υλοποιήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για την προώθηση της ένταξης και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών διακρίσεων και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και τους διοικητικούς πόρους που διαθέτουν. Επιπλέον, οι εκθέσεις διαπιστώνουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τη συλλογή δεδομένων και να εγκρίνουν φιλόδοξους στόχους για τη μέτρηση της προόδου ένταξης των Ρομά, η οποία συνεχίζει να θεωρείται ανεπαρκής.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά: «Οι εκθέσεις μας επισημαίνουν πολλά επιτεύγματα, όπως τη θέσπιση βασικής νομοθεσίας, εθνικών σχεδίων δράσης και στρατηγικών ή χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, για να προαγάγουμε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και την ανισότητα, πρέπει να εντείνουμε τις κοινές μας προσπάθειες και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τα κράτη μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.»

Η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προσέθεσε: «Οι εκθέσεις αυτές μας παρέχουν μια επικαιροποιημένη επισκόπηση της κατάστασης όσον αφορά τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων με μειονοτική φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, των Ρομά και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, καθώς και των μέτρων που έχουν αναληφθεί για την υλοποίηση των στρατηγικών της ΕΕ για την ισότητα. Από την πλευρά της, η Επιτροπή προτίθεται να παρακολουθήσει την πρόοδο με νέες στρατηγικές. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενεργούν για μια Ευρώπη όπου όλοι και όλες, σε όλη τους την πολυμορφία, θα μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους ίσοι και ελεύθεροι.»

Η παρούσα Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητά της την καταπολέμηση κάθε μορφής μίσους και διακρίσεων. Πέρυσι τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος κ. Τζουζέπ Μπορέλ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Το μίσος δεν έχει θέση εδώ: η Ευρώπη ενωμένη ενάντια στο μίσος Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ο κατάλογος των εγκλημάτων της ΕΕ να περιλάβει τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους. Από το 2008, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αποτελούν ποινικά αδικήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελλοντικά, τα κράτη μέλη θα εκπληρώσουν τα νέα δεσμευτικά πρότυπα για τους φορείς ισότητας. Για την επόμενη θητεία της, σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και τις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων που απηύθυνε, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αναθέσει σε Επίτροπο να προτείνει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων μετά το 2025 και μια νέα στρατηγική κατά του ρατσισμού, και να ηγηθεί της υλοποίησης του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την ισότητα των Ρομά.

Γιώργος Φελλίδης



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.