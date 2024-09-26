Η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, περιόρισε τη δημιουργία νέων λογαριασμών για Ρώσους χρήστες, μετέδωσαν σήμερα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης.

Η Google δέχεται πιέσεις στη Ρωσία επί σειρά ετών, κυρίως επειδή δεν απομάκρυνε περιεχόμενο το οποίο η Μόσχα θεωρεί παράνομο και επειδή μπλόκαρε τα κανάλια που διαθέτουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης και δημόσια πρόσωπα στο YouTube μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Το υπουργείο επιβεβαιώνει ότι η Google περιόρισε τη δημιουργία νέων λογαριασμών. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς έχουν επίσης καταγράψει σημαντική μείωση του αριθμού των γραπτών μηνυμάτων που στέλνει η εταιρεία στους Ρώσους χρήστες», μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο το υπουργείο.

Τόσο η Google όσο και το υπουργείο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν.

Το υπουργείο συνέστησε στους χρήστες των υπηρεσιών της Google να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους, καθώς και να στραφούν σε εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων στα συστήματα ή να χρησιμοποιήσουν εθνικές πλατφόρμες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.