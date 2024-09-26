Μαύρες μέρες για τους Πρασίνους

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Η κατάσταση στους Πρασίνους είναι δραματική μετά τις διαδοχικές εκλογικές αποτυχίες στην ανατολική Γερμανία αλλά και στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, και τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου δεν αναμένεται ησυχία. Μετά την παραίτηση του ηγετικού διδύμου Λανγκ και Νουριπούρ και συνολικά όλου του προεδρείου του κόμματος, σήμερα ακολουθεί η παραίτηση σύσσωμου και του εκτελεστικού συμβουλίου της νεολαίας, με στόχο την δημιουργία μιας «νέας, αποφασιστικά αριστερής κομματικής νεολαίας», σύμφωνα με εσωτερική επιστολή που διέρρευσε στον γερμανικό Τύπο.

Όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής της νεολαίας των ΠρασίνωνΣβένια Άπουν και Καταρίνα Στόλα η καλύτερη επιλογή, δεδομένων των συνθηκών, ήταν η αποχώρησή τους. Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, μακροπρόθεσμα δεν θα ήταν δυνατόν «να είσαι μέλος ενός κόμματος και ταυτόχρονα να προωθείς εντελώς διαφορετικές πολιτικές θέσεις από αυτές που εφαρμόζει το ίδιο σου το κόμμα».

Γεγονός είναι ότι εδώ και καιρό υπήρχαν έντονοι κλυδωνισμοί και σοβαρές διαφωνίες εντός του κόμματος και της νεολαίας, για τις θέσεις και τις αποφάσεις των Πρασίνων ως μέλους της τρικομματικής συγκυβέρνησης, οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με τις ιδρυτικές αξίες που πρέσβευε το κόμμα. Οι διαφωνίες αυτές εκτείνονταν από την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία με τις αποστολές γερμανικών όπλων και εσχάτως το Παλαιστινιακό.

Ηγετικό ρόλο διεκδικεί ο Χάμπεκ

Στο μεταξύ, μέχρι νεωτέρας, ηγετικό ρόλο στους Πρασίνους φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Mιλώντας στο δημόσιο δίκτυο ARD και την εκπομπή Tagesthemen δήλωσε ότι «όλοι φέρουμε ευθύνη, κι εγώ φυσικά». Πάντως, δεν φαίνεται να σκέφτεται να παραιτηθεί, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Θα βάλει πιθανώς υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος αλλά και για, την καγκελαρία και ζητά από τα μέλη «ειλικρίνεια» στη μυστική ψήφο.

Όσο για τις συνέπειες των μαζικών παραιτήσεων στους Πρασίνους, ο Χάμπεκ διαχώρισε την εσωτερική κομματική κρίση από το κυβερνητικό έργο. «Η κυβερνητική δραστηριότητα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξεφεύγεις έτσι απλά από ένα κυβερνητικό πόστο επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σχολιάζοντας τις συνεχιζόμενες έριδες εντός του κυβερνητικού συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες του Σολτς αλλά κυρίως με τους Φιλελεύθερους του Λίντνερ, ανέφερε:



«Εξαιτίας των διαφωνιών εντός της κυβέρνησης και των δύσκολων κρίσεων που έπρεπε να ξεπεράσουμε, η πολιτική μας φάνηκε κάπως περισσότερο ως διεκπεραίωση. Η αποστολή μας έγκειται στην προστασία του κλίματος αλλά και στο να κρατήσουμε την κοινωνία ενωμένη. Αυτή είναι η αποστολή που πρέπει να εκπληρώσουμε».

