Ισραήλ: Χαλαρώνουν τα μέτρα πολιτικής άμυνας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ισραηλινή υπηρεσία πολιτικής άμυνας μειώνει από σήμερα τα μέτρα προστασίας, επιτρέποντας την επιστροφή στις εργασίες με περιορισμούς στον αριθμό εργαζομένων και απαιτείται άμεση πρόσβαση σε κατάλληλα καταφύγια.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα σχολεία και παιδικοί σταθμοί, υπό τον όρο ύπαρξης άμεσης πρόσβασης σε καταφύγιο.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση επαναπατρισμού από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση των βομβαρδισμών στο Ιράν από ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.

Παρότι οι ισραηλινοί και αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν συνεχίζονται με την ίδια ένταση, από σήμερα στις 12 το μεσημέρι η υπηρεσία πολιτικής άμυνας του Ισραήλ αποφάσισε να μειώσει τα μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, από σήμερα επιτρέπεται στους πολίτες να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι δεν θα υπερβαίνουν τους 50 και ότι θα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε καταφύγιο, που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών αρχών. Παράλληλα, ήδη από χθες εξετάζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο από την ερχόμενη εβδομάδα να λειτουργήσουν ξανά τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, εφόσον όμως θα είναι εφικτή η άμεση πρόσβαση σε καταφύγιο, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Ξεκίνησαν οι πτήσεις επαναπατρισμού

Από σήμερα άνοιξε μερικώς ο αεροδιάδρομος του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, μόνο για πτήσεις ισραηλινών εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό τον επαναπατρισμό των πολιτών της χώρας που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό αφότου άρχισε ο πόλεμος με το Ιράν. Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα από την Αθήνα με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και, όπως ανακοινώθηκε από τις ισραηλινές αρχές, αρχικά θα πραγματοποιείται μία πτήση επαναπατρισμού ανά ώρα, με την προοπτική να αυξηθεί σταδιακά η πυκνότητα των πτήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν βέβαια οι συνθήκες επιτρέψουν κάτι τέτοιο.



Πάντως, παρά τη σημερινή ελάφρυνση των μέτρων πολιτικής άμυνας, η «κανονικότητα» δεν έχει επανέλθει. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν από τις 11 το πρωί σήμερα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ιρανική βαλλιστική επίθεση κατά της ευρύτερης περιοχής του Τελ Αβίβ, αεροπλάνο του εθνικού ισραηλινού αερομεταφορέα ELAL αναγκάστηκε να καθυστερήσει την προσγείωσή του, έως ότου λήξει ο συναγερμός.

Μείωση εκτοξεύσεων από το Ιράν

Τα μέτρα πολιτικής άμυνας μειώθηκαν στο Ισραήλ, επειδή παρατηρείται σταθερή μείωση του αριθμού των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη μέρα του πολέμου το Ιράν εκτόξευσε συνολικά σε όλα τα μέτωπα 350 βαλλιστικούς πυραύλους, φτάνοντας χθες στους 40, ενώ την ίδια στιγμή, αντίστοιχη μείωση εκτοξεύσεων παρατηρείται και στις επιθέσεις με drones. Το Ιράν εκτόξευσε την πρώτη μέρα του πολέμου συνολικά 294 drones, με τον αριθμό τους να περιορίζεται στα 45 κατά το χθεσινό 24ωρο. Στρατιωτικές πηγές σε Ισραήλ και ΗΠΑ εξηγούν αυτήν την εξέλιξη με το γεγονός ότι κατά τις πρώτες πέντε μέρες του πολέμου οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν τόσο στους εκτοξευτήρες, όσο και στις αποθήκες του βαλλιστικού οπλοστασίου του καθεστώτος της Τεχεράνης στις δυτικές και βορειοδυτικές ιρανικές επαρχίες.

Πηγή: Deutsche Welle

