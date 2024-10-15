Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, η Κάμαλα Χάρις, επέκρινε χθες Δευτέρα τον Ντόναλντ Τραμπ για τα σχόλιά του για τον «εσωτερικό εχθρό» στις ΗΠΑ και την απειλή του να αναπτύξει τον στρατό την ημέρα των εκλογών, σε μια ακόμη προσπάθεια να παρουσιάσει τον Ρεπουμπλικάνο ως απειλή για τη δημοκρατία.

Σε μια σπάνια κίνηση η Χάρις έδειξε ένα βίντεο του Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής της εκδήλωσης στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσιλβάνια, στο οποίο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ακούγεται να λέει προς τους υποστηρικτές του: «αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο επικίνδυνοι - ο εσωτερικός εχθρός- από τη Ρωσία».

«Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα θέσει την Αμερική σε μεγάλο κίνδυνο (…) Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο ασταθής και εκτός ελέγχου», τόνισε η 59χρονη Χάρις απευθυνόμενη στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να την ακούσει στην πόλη Ίρι.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι ο Τραμπ είναι επικίνδυνος διότι θεωρεί εχθρούς όσους δεν έχουν τις ίδιες απόψεις με εκείνον.

Τι έχει πει ο Τραμπ για τον «εσωτερικό εχθρό»

Σε πρόσφατες προεκλογικές του ομιλίες ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι είναι αντιμέτωπος «με έναν εσωτερικό εχθρό» πολύ πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε εξωτερικό. Η προεκλογική του εκστρατεία δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα να σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.

Εξάλλου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “Sunday Morning Futures” του Fox News την Κυριακή, όταν ερωτήθηκε αν αναμένει να επικρατήσει χάος την ημέρα των εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ζητήσει την ανάπτυξη του στρατού εναντίον των πολιτών.

«Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εσωτερικός εχθρός», εκτίμησε. «Έχουμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Έχουμε μερικούς άρρωστους ανθρώπους, ακροαριστερούς παράφρονες».

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων πρόσθεσε: «Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα, αν είναι απαραίτητο, από την Εθνοφρουρά ή, αν είναι πραγματικά απαραίτητο από τον στρατό, διότι δεν μπορούν να επιτρέψουν να συμβεί αυτό».

Στις 5 Νοεμβρίου, ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν θα είναι σε θέση να δώσει εντολές ούτε στην Εθνοφρουρά ούτε στον στρατό καθώς δεν είναι πρόεδρος της χώρας.

Παράλληλα σε προεκλογική του ομιλία στην Καλιφόρνια ο Ρεπουμπλικάνος επιτέθηκε στον Δημοκρατικό βουλευτή Άνταμ Σιφ χαρακτηρίζοντάς τον «σκουπίδι», «άρρωστο» και μεταξύ «των χειρότερων εσωτερικών εχθρών».

Ο Σιφ, που είναι υποψήφιος γερουσιαστής στην Καλιφόρνια, ηγήθηκε της έρευνας του Κογκρέσου κατά την πρώτη διαδικασία που ξεκίνησε για παραπομπή του Τραμπ σε δίκη όσο ήταν πρόεδρος.

Η ψήφος των Αφροαμερικανών

Η χθεσινή επίσκεψη της Χάρις στην Πενσιλβάνια είναι η δέκατη που πραγματοποιεί σε αυτή την αμφίρροπη πολιτεία από τον Ιούλιο, όταν έλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών για να είναι υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Οι 19 εκλέκτορες της πολιτείας ενδέχεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Η Δημοκρατική ξεκίνησε την επίσκεψή της στο Ίρι με μια στάση σε ένα καφέ το οποίο ανήκει σε Αφροαμερικανό, για να συζητήσει με μαύρους άνδρες. Η προεκλογική της ομάδα ανησυχεί καθώς φαίνεται ότι χάνει την υποστήριξη αυτής της ομάδας των ψηφοφόρων.

Η Χάρις παρουσίασε χθες Δευτέρα νέες προτάσεις που αφορούν τους μαύρους άνδρες, ανάμεσα στις οποίες η χορήγηση μη επιστρεπτέων δανείων έως και 20.000 δολαρίων σε μαύρους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, η υπόσχεση να νομιμοποιήσει τη χρήση μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς και η πρόσβαση των μαύρων επιχειρηματιών σε αυτή τη βιομηχανία.

Η προεκλογική ομάδα της Χάρις και οι Δημοκρατικοί – περιλαμβανομένου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα—έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για το αν οι μαύροι άνδρες θα πάνε μαζικά να ψηφίσουν στις 5 Νοεμβρίου, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες εκλογές, και για το αν θα υποστηρίξουν την ίδια ή τον Τραμπ.

Πάνω από ένα τέταρτο των νεαρών μαύρων λένε ότι θα ψηφίσουν τον Τραμπ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενήργησε τον Σεπτέμβριο η NAACP, η μεγαλύτερη οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα.

Το 2020 ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έλαβε περίπου το 80% των ψήφων των μαύρων ανδρών ψηφοφόρων.

Σε περίπτωση που η Χάρις εκλεγεί θα είναι η δεύτερη μαύρη πρόεδρος και η πρώτη μαύρη γυναίκα με καταγωγή από τη νότια Ασία στην προεδρία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

