Τη στιγμή που ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά περιοχή στην πόλη Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, κατέγραψε κάτοικος με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου.

Ο βαλλιστικός πύραυλος δεν έπεσε σε κτίριο, αλλά το ωστικό κύμα από την έκρηξη προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στη γύρω περιοχή και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων από θραύσματα γυαλιών.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που πέφτει ο πύραυλος στη Σαφέντ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.