Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η στιγμή που το Ιράν χτυπά με βαλλιστικό πύραυλο την πόλη Σαφέντ, στο Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Δύο τραυματίες από θραύσματα γυαλιών που προκάλεσε το ωστικό κύμα της έκρηξης

Βαλλιστικός πύραυλος στην πόλη Σαφέντ

Τη στιγμή που ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά περιοχή στην πόλη Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, κατέγραψε κάτοικος με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου.

Ο βαλλιστικός πύραυλος δεν έπεσε σε κτίριο, αλλά το ωστικό κύμα από την έκρηξη προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στη γύρω περιοχή και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων από θραύσματα γυαλιών.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που πέφτει ο πύραυλος στη Σαφέντ: 

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark