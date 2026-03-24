Τη στιγμή που ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά περιοχή στην πόλη Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, κατέγραψε κάτοικος με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου.
Ο βαλλιστικός πύραυλος δεν έπεσε σε κτίριο, αλλά το ωστικό κύμα από την έκρηξη προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στη γύρω περιοχή και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων από θραύσματα γυαλιών.
Δείτε το βίντεο από τη στιγμή που πέφτει ο πύραυλος στη Σαφέντ:
Πηγή: skai.gr
