Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύεται να προσλάβει 10.000 συνοριοφύλακες εφόσον εκλεγεί πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Κυριακή ότι θα προσλάβει 10.000 συνοριοφύλακες εφόσον εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς εντείνει τις επιθέσεις του στην Κάμαλα Χάρις για το μεταναστευτικό. Σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από το Κογκρέσο να χρηματοδοτήσει αύξηση κατά 10% των αποδοχών για τους συνοριοφύλακες.

Πλαισιωμένος από συνδικαλιστές της Συνοριοφυλακής, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους στον Τραμπ ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος είπε πως θα διασφαλίσει ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε «να προσλάβουμε και να διατηρήσουμε τους συνοριοφύλακες που χρειαζόμαστε».

Η παράτυπη μετανάστευση αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της προεκλογικής εκστρατείας και, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο Τραμπ θεωρείται από την πλειονότητα των ψηφοφόρων ως ο καταλληλότερος για να την αντιμετωπίσει.

Ο Τραμπ τάχθηκε νωρίτερα φέτος κατά ενός δικομματικού νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, που θα εξασφάλιζε χρηματοδότηση για την πρόσληψη 1.500 συνοριοφυλάκων και τελωνειακών, καθώς και επιπλέον 1.600 υπαλλήλων σε υπηρεσίες που εξετάζουν τη υποθέσεις χορήγησης ασύλου.

Επί του παρόντος, υπάρχουν μόλις 20.000 συνοριοφύλακες στις ΗΠΑ.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, καθώς και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέκριναν τον Τραμπ για τον ρόλο του στην προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να μην εγκριθεί το νομοσχέδιο, κατηγορώντας τον ότι το σαμποτάρισε για πολιτικό όφελος.

Περίπου 7 εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η Χάρις υποσχέθηκε ότι το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μέτρα για να επιδιορθώσει το προβληματικό σύστημα διαχείρισης του μεταναστευτικού, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι έριξε λάδι στη «φωτιά του φόβου και του διχασμού» με τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον αντίκτυπο των μεταναστών στην καθημερινότητα των Αμερικανών. Τάχθηκε επίσης υπέρ αυστηρότερων περιορισμών σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ασύλου και υποσχέθηκε να αναδείξει σε «ύψιστη προτεραιότητα» το ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης εισόδου φαιντανύλης (συνθετικού οπιοειδούς το οποίο έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους) στη χώρα.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ζήτησε την επιβολή θανατική ποινής σε «οποιονδήποτε παράτυπο μετανάστη» σκοτώσει αμερικανό πολίτη. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει την αντιμεταναστευτική ρητορική του. Τον προηγούμενο μήνα, αναφερόμενος στους μετανάστες που διαπράττουν βίαια εγκλήματα στις ΗΠΑ, έκανε λόγο για «τέρατα», «ψυχρούς δολοφόνους» και «κτήνη».

Μελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν στον ισχυρισμό ότι οι παράτυποι μετανάστες διαπράττουν εγκλήματα σε υψηλότερο ποσοστό από τους κατοίκους των ΗΠΑ, και οι επικριτές του Τραμπ λένε ότι η ρητορική του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα ενισχύει την ξενοφοβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

