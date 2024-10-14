Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε κέντρο διοίκησης της παλαιστινιακής Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάνεις (IDF).

Ειδικότερα, ανέφεραν ότι έπληξαν κτίριο στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλα (στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα) το οποίο λειτουργούσε στο παρελθόν ως νοσοκομείο.

Το κέντρο «χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζεται στην ενημέρωση που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

«Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της συστηματικής κατάχρησης μη στρατιωτικών υποδομών από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», συμπληρώνουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας λόγο για «πλήγμα ακριβείας» και διαβεβαιώνοντας ότι είχαν λάβει μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για τους αμάχους.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν κατά την συγκεκριμένη επίθεση στο νοσοκομειακό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι.

Ο ισραηλινός στρατός δεν αναφέρθηκε σε αριθμό θυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

