Η Ρωσία είναι έτοιμη αν χρειαστεί να διαμεσολαβήσει στη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν διευκρινίζοντας ότι οι προηγούμενες προτάσεις της για αποθήκευση ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία παραμένουν στο τραπέζι, δήλωσε σήμερα Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ κατά την καθιερωμένη του ενημέρωση στους δημοσιογράφους.

Οι προηγούμενες προτάσεις της Ρωσίας για την επίλυση της σύγκρουσης βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι, αλλά το ξέσπασμα των εχθροπραξιών έχει περιπλέξει την κατάσταση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Είμαστε σε επαφή με τα κύρια μέρη της σύγκρουσης» επισήμανε ενώ παράλληλα καταδίκασε τις ενέργειες που οδήγησαν σε «μια τόσο επικίνδυνη κλιμάκωση».

Πηγή: skai.gr

