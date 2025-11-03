Λογαριασμός
Τουλάχιστον 10 νεκροί από σεισμό 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο Αφγανιστάν

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή αυτή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου

Αφγανιστάν

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 260 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού 6,3 βαθμών που έπληξε περιοχή κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, κατά τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι τμήματα των επαρχιών της Βακτριανής και Σαμανγκάν επλήγησαν περισσότερο. 

Στρατιωτικές ομάδες διάσωσης και βοήθειας έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης, τη μεταφορά των τραυματιών και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Sharfat Zaman, είπε ότι οι ομάδες διάσωσης ήταν ενεργές και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Ομάδες διάσωσης έχουν φτάσει στην περιοχή και όλα τα κοντινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα» ανέφερε ο ίδιος.

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή αυτή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου (πάνω από 2.200 νεκροί).

