Έχοντας συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα, οι χώρες της ΕΕ ενώνονται για πρώτη φορά και υιοθετούν μια κοινή στάση απέναντι στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ.

Η τελευταία επίθεση του Ισραήλ στις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα όρια για τις ευρωπαϊκές χώρες — ακόμη και εκείνες που παραδοσιακά υποστηρίζουν τους πολέμους του στη Γάζα και τον Λίβανο.

Μετά από ώρες διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ ζήτησε από όλες τις 27 χώρες του μπλοκ να υπογράψουν μια κοινή δήλωση αργά την Κυριακή που καταδικάζει τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των αποστολών του ΟΗΕ μετά τον τραυματισμό 15 μελών του προσωπικού του ΟΗΕ κατά την αναγκαστική είσοδο των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων στη λιβανέζικη βάση.

Η ΕΕ «εκφράζει ιδιαίτερα σοβαρή ανησυχία σχετικά με τις επιθέσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κατά της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), οι οποίες άφησαν πολλούς ειρηνευτές να τραυματιστούν», ανέφερε η δήλωση. «Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια απόκλιση σε σχέση με τις προηγούμενες προσπάθειες της ΕΕ να λάβει μια ενιαία στάση στις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ, δεδομένης της ριζικής απόκλισης μεταξύ των πιο κρίσιμων χωρών όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία, και εκείνων που είναι πιο συμπαθείς: Γερμανία, Αυστρία και Ουγγαρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις είναι «απαράδεκτες», προσθέτοντας ότι περίπου 120 Αυστριακοί στρατιώτες συμμετείχαν στην αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο.

«Η Αυστρία δεν είναι περαστικός», πρόσθεσε. "Όχι, αυτά [τα αυστριακά στρατεύματα] δεν θα αποσυρθούν. Ναι, θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν την εντολή."

«Επικοινωνήσαμε με τον Ισραηλινό φίλο μας για να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας», δήλωσε ο Σάλενμπεργκ πριν από τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού σε βάσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου ενός χτυπήματος σε βάση όπου βρίσκονται περίπου 1.100 Ιταλοί στρατιώτες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το γραφείο της ιταλίδας πρωθυπουργού, η Μελόνι είχε την Κυριακή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου και καταδίκασε τις επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της κλήσης «επανέλαβε ότι είναι απαράδεκτο η UNIFIL να δέχεται επίθεση από ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, υπενθυμίζοντας ότι η αποστολή λειτουργεί βάσει εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας για να βοηθήσει στην περιφερειακή σταθερότητα. Τόνισε ότι η ασφάλεια του προσωπικού της UNIFIL πρέπει να είναι απολύτως εγγυημένη ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

«Η Μελόνι ανανέωσε τη δέσμευση της Ιταλίας σε αυτό το θέμα, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι η πλήρης εφαρμογή της απόφασης 1701 μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου και να εγγυηθεί ότι όλοι οι εκτοπισμένοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Η Μελόνι τόνισε επίσης αυτό που αποκάλεσε την «επείγουσα ανάγκη» για αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας συνεχίζει να εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα με στόχο αμάχους. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η Γαλλία εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την ακραία σοβαρότητα της κατάστασης στη βόρεια Γάζα όπου ο ισραηλινός στρατός διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση με βαριές ανθρώπινες απώλειες εδώ και αρκετές ημέρες και έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που επηρεάζουν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Η Γαλλία υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αναγκαστική μετακίνηση άμαχου πληθυσμού συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Η Γαλλία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τα ισραηλινά πλήγματα που στόχευαν πολλές υποδομές πολιτών, όπου βρίσκονταν καταφύγιο οι εκτοπισμένοι, στη Jabaliya, στο Deir el-Balah και στους καταυλισμούς Shati και Nousseirat. Αυτές οι επιθέσεις εναντίον αμάχων είναι απαράδεκτες.

Η Γαλλία καλεί το Ισραήλ να εξασφαλίσει τη μόνιμη προστασία όλων των αμάχων και να διευκολύνει την άμεση πρόσβαση του πληθυσμού στην ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, ο σεβασμός του οποίου είναι υποχρεωτικός για όλους».

Πηγή: skai.gr

