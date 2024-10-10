DW - Τυφώνας Milton: «Το πρόβλημα δεν είναι οι άνεμοι, αλλά η νεροποντή»

Mε ταχύτητες γύρω στα 200 χιλιόμετρα την ώρα ο τυφώνας «Milton» έφτασε σήμερα στις δυτικές ακτές της Φλόριντα. Λίγο πριν ο τυφώνας φθάσει στην αμερικανική πολιτεία είχε υποβαθμιστεί από την υψηλότερη κατηγορία 5 στην κατηγορία 4 και τελικά στην 3. Παρά την εξασθένιση ωστόσο οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι εναπομείναντες κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή, λίγες μέρες μετά το χτύπημα του τυφώνα «Ιλέν». Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Αλεχάντρο Μαγιόρκας χαρακτήρισε την κατάσταση στο CNN ως «ζήτημα ζωής και θανάτου», την ώρα που τα πρακτορεία μεταδίδουν ειδήσεις για πρώτα θύματα και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην νοτιοανατολική αμερικανική πολιτεία.



Η αμερικανίδα μετεωρολόγος Σάρα Γκρίφιν, ειδική στους τροπικούς κυκλώνες από το Πανεπιστήμιο Γουισκόνσιν-Μάντισον, δηλώνει σχετικά στο πρακτορείο Reuters: «Παρά την υποβάθμιση αναμένονται σοβαρές υλικές ζημιές ακόμη και αν εξασθενήσει ο τυφώνας κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο προχωρά προς την ενδοχώρα. Υπάρχουν επομένως και καλά νέα. Θα υπάρξουν λοιπόν λιγότερα προβλήματα με δυνατούς ανέμους. Στις ακτές ωστόσο θα συνεχίσουμε να βιώνουμε μεγάλες, ισχυρές καταιγίδες»

Εκτεταμένες διακοπές σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση

Σύμφωνα με πρώτες αναφορές, η περιοχή νότια της πόλης Τάμπα στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου, ήδη πριν από το χτύπημα του τυφώνα, επλήγη ιδιαίτερα. Στην πόλη της Αγίας Πετρούπολης, οι αρχές μετά από ρήξη αγωγών αναγκάστηκαν να διακόψουν την παροχή πόσιμου νερού.



Η μετεωρολόγος Σάρα Γκρίφιν προειδοποιεί πάντως ότι η πραγματική απειλή από τον τυφώνα Μίλτον δεν είναι οι ισχυρότατοι άνεμοι και οι ριπές: «Ξέρω ότι συνήθως στους τυφώνες εστιάζουμε στην ταχύτητα και την ισχύ των ανέμων. Το πραγματικό πρόβλημα στους τυφώνες δεν ωστόσο είναι ο άνεμος, αλλά το νερό. Είναι οι καταιγίδες, είναι οι βροχοπτώσεις. Έτσι ενώ εξασθενεί σταδιακά το ακραίο καιρικό φαινόμενο, ο τυφώνας Μίλτον θα εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες».



Reuters, dpa

