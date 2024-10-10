Είκοσι τέσσερις ξένοι ηγέτες και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής των BRICS που θα διεξαχθεί στο Καζάν της Ρωσίας από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Προσκλήσεις για αυτή τη σύνοδο κορυφής «έχουν σταλεί σε 38 χώρες. Τριάντα δύο από αυτές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, εκ των οποίων οι 24 θα εκπροσωπηθούν από τους ηγέτες τους», δήλωσε σύμβουλος του Ρώσου πρόεδρου, ο Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύνοδο αυτή θα παραστεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Στην περίπτωση αυτή θα είναι το πρώτο του ταξίδι του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη Ρωσία μετά τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής κατά της Ουκρανίας.

Όλα τα κράτη μέλη των BRICS θα εκπροσωπηθούν από τους ηγέτες τους, εκτός από τη Σαουδική Αραβία -τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο- η οποία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών της. Ο Ρώσος αξιωματούχος δεν έδωσε τον λόγο της απουσίας από τη σύνοδο του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ντε φάκτο ηγέτη του βασιλείου.

Παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας, η Βραζιλιάνα Ντίλμα Ρούσεφ, τόνισε ο Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η σύνοδος κορυφής στο Καζάν μπορεί να γίνει το σημαντικότερο διπλωματικό γεγονός που διοργανώθηκε ποτέ στη Ρωσία», καθώς η χώρα ζει για χρόνια υπό βαριές διεθνείς κυρώσεις και σε μια περίοδο που οι σχέσεις της με τη Δύση βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με περίπου 20 ξένους ομολόγους του σε διμερείς συναντήσεις.

Μεταξύ των ηγετών που αναμένονται στο Καζάν, είναι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει ζητήσει την ένταξη της χώρας του στους BRICS, ακόμη και ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο, ακλόνητος υποστηρικτής της Μόσχας.

«Ο τίτλος "BRICS' μοιάζει με την αγγλική λέξη "brick" (σ.σ. που σημαίνει τούβλο)», είπε ο Ουσάκοφ.

«Και οι BRICS χτίζουν τούβλο με τούβλο μια γέφυρα προς μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη», είπε, τονίζοντας τον «πολυπολικό» χαρακτήρα των BRICS που ενώνει «τον παγκόσμιο Νότο και την Ανατολή», για να αντισταθμίσει το βάρος, σύμφωνα με τη Μόσχα, της δυτικής ηγεμονίας και των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι τα μέλη του μπλοκ αντιπροσώπευαν το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού, περίπου το 40% της παραγωγής πετρελαίου και περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών.

Αυτή η μεγάλη σύνοδος κορυφής των BRICS θα πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες και αμφίρροπες αμερικανικές προεδρικές εκλογές (5 Νοεμβρίου).

Αρχικά αποτελούμενη από τέσσερα μέλη (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία και Ρωσία) όταν συγκροτήθηκε το 2009, στο μπλοκ προσχώρησε η Νότια Αφρική το 2010 και επεκτάθηκε αυτή τη χρονιά με πολλές άλλες αναδυόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και του Ιράν.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ αλλά συχνά σε τεταμένες σχέσεις με τους δυτικούς συμμάχους της, ανακοίνωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι υπέβαλε αίτημα ένταξης στο μπλοκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

