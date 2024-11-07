Ο ισραηλινός πρωθυπουργός και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν χθες Τετάρτη τηλεφωνικά για την «ιρανική απειλή», μετά τη νίκη του Ρεπουμπλικάνου στις εκλογές, η οποία χαιρετίστηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «νέα δέσμευση στη μεγάλη συμμαχία» των δυο χωρών.

Η συνδιάλεξη ανάμεσα στους κ.κ. Τραμπ και Νετανιάχου ήταν «φιλική και εγκάρδια», οι δυο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ασφάλεια του Ισραήλ» και «συζήτησαν για την απειλή του Ιράν», που υποστηρίζει επίσης τη Χαμάς, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο κ. Νετανιάχου εξήρε «την ιστορική επιστροφή στον Λευκό Οίκο» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προχωρήσει σε σειρά κινήματος υπέρ του Ισραήλ και ήταν, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος που προτιμούσε η πλειονότητα των ισραηλινών πολιτών.

«Μαζί, θα ενισχύσουμε την αμερικανοϊσραηλινή συμμαχία, θα ξαναφέρουμε τους ομήρους σπίτια τους» και «θα συνεχίσουμε με δύναμη για να νικήσουμε τον άξονα του κακού υπό την ηγεσία του Ιράν», πλειοδότησε μέσω X ο ισραηλινός νέος υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο Τραμπ «πιθανόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον Νετανιάχου» στους πολέμους που διεξάγει ο στρατός του στη Γάζα και στον Λίβανο, αλλά «χωρίς να του επιτρέψει να εμπλακεί σε αληθινό πόλεμο με το Ιράν», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παλαιστίνιος πρώην υπουργός Γάσαν Χατίμπ, καθηγητής πανεπιστημίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Έχουμε ανάγκη» ο μελλοντικός πρόεδρος «να μας δώσει όπλα» για να «τελειώσουμε τον πόλεμο», αντέδρασε χθες το πρωί ο Γιόσι Μιζράχι, πωλητής φρούτων σε αγορά στην Ιερουσαλήμ.

«Χρειαζόμαστε κάποιον δυνατό όπως ο Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος», είπε στην πόλη της Γάζας ο Μαμντού αλ Τζάντμπα, εκτοπισμένος 60 ετών.

Από την πλευρά του, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο νέος ηγέτης του κινήματος Χεζμπολά του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει τη μάχη εναντίον του Ισραήλ, παρά τα πλήγματα που υπέστη η οργάνωσή του αφού ο ισραηλινός στρατός ανακατεύθυνε τον πόλεμο εναντίον της, έπειτα από έναν χρόνο και πλέον καταστροφικών, ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της παλαιστινιακής Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.