Ισραήλ: Σύλληψη 17χρονου υπόπτου για την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Ράμλα

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι συνέλαβε έναν 17χρονο ύποπτο στο πλαίσιο των ερευνών της για τη φονική έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην πόλη Ράμλα, εξαιτίας της οποίας τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο.

Ο συλληφθείς είναι κάτοικος της πόλης αυτής, στην οποία υπάρχει σημαντική αραβική μειονότητα, αναφέρει το δελτίο Τύπου της ισραηλινής αστυνομίας χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη ο ύποπτος.

Την Πέμπτη, η αστυνομία απέδωσε την έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από κατάστημα, σε «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μεταξύ συμμοριών της αραβικής μειονότητας. Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο μιας 50χρονης γυναίκας, της 8χρονης κόρης της και ενός 10χρονου αγοριού, καθώς και μιας 24χρονης μητέρας της οποίας το νεογέννητο αγοράκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

