ΗΠΑ: Τέσσερα ηγετικά στελέχη του ΙΚ σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση της 29ης Αυγούστου στο Ιράκ

Τον θάνατο τεσσάρων ηγετικών στελεχών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος κατά την επιχείρηση της 29ης Αυγούστου στο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει σχετικά με την κοινή επιχείρηση αμερικανικών και ιρακινών δυνάμεων, κατά την οποία σκοτώθηκαν συνολικά 14 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης και τραυματίστηκαν επτά αμερικανοί στρατιώτες.

Η CENTCOM διευκρινίζει πως μεταξύ των τζιχαντιστών που σκοτώθηκαν ήταν οι Άχμαντ Χαμίντ Χουσέιν Αμπντ-αλ-Τζαλίλ αλ Ιθάουι – ο φερόμενος ως επικεφαλής των επιχειρήσεων στο Ιράκ –, Αμπού Χαμάμ, Αμπού Αλί αλ Τούνισι και Σακίρ Αμπού Άχμαντ αλ Ισάουι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

