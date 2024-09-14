Λογαριασμός
Ουκρανία: Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε δημοτικό κτίριο του Κιέβου

Κιεβο

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) έπεσαν σε δημοτικό κτίριο στη συνοικία Ομπολόν, στο βόρειο τμήμα του Κιέβου, ανέφερε σήμερα ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram, διευκρινίζοντας πως δεν έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Μέσω ανάρτησής του νωρίτερα, ο δήμαρχος Κλίτσκο είχε απευθύνει έκκληση στους κατοίκους του Κιέβου να σπεύσουν στα καταφύγια λόγω ρωσικών UAV που κατευθύνονταν προς την ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

