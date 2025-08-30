Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν το μπλόκο στη συμμετοχή του Αμπας στη ΓΣ του ΟΗΕ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφασή τους να μην επιτρέψουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς και άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε το Σάββατο η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Ζητάμε όλοι αυτή η απόφαση να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάλας.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανακαλούνται οι βίζες έχουν χορηγηθεί στον Παλαιστίνιο πρόεδρο και σε 80 άλλους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, λίγες εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου η Γαλλία θα ταχθεί υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την παλαιστινιακή ηγεσία ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες και ότι επιδιώκει «τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Στην ανακοίνωσή του την Παρασκευή, ο Ρούμπιο δήλωσε : «Πριν η ΟΑΠ και η Παλαιστινιακή Αρχή μπορέσουν να θεωρηθούν εταίροι για την ειρήνη, πρέπει να αποκηρύσσουν με συνέπεια την τρομοκρατία -συμπεριλαμβανομένης της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου- και να τερματίσουν την υποκίνηση τρομοκρατίας στην εκπαίδευση, όπως απαιτείται από την αμερικανική νομοθεσία και όπως έχει υποσχεθεί η ΟΑΠ».

Είπε ότι πρέπει επίσης να τερματίσουν τις προσπάθειες παράκαμψης των διαπραγματεύσεων, προσφεύγοντας σε διεθνή δικαστήρια κατά του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο ΟΗΕ θα συζητήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και ελπίζει ότι το ζήτημα θα επιλυθεί.

Μιλώντας μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του μπλοκ στην Κοπεγχάγη, η Κάλας δήλωσε επίσης ότι ζήτησε από τις κυβερνήσεις της ΕΕ να υποβάλουν προτάσεις την επόμενη εβδομάδα για ένα ακόμη πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ως αντίποινα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

