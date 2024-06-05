Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε δήμαρχο του φιλοκουρδικού κόμματος στη νοτιοανατολική Τουρκία σε σχεδόν 20 χρόνια φυλάκιση την Τετάρτη για διασυνδέσεις με μαχητές του ΡΚΚ, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μεχμέτ Σιντίκ Ακίς, 53 ετών, δήμαρχος της επαρχίας Χακάρι που συνορεύει με το Ιράν και το Ιράκ, συνελήφθη τη Δευτέρα και κατηγορήθηκε ότι είχε ρόλο υψηλού επιπέδου στην παράνομη μαχητική ομάδα του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

«Ξέρω ότι η δίκη είναι πολιτική», είπε ο Ακίς στην κατάθεσή του στο ποινικό δικαστήριο του Χακάρι την Τετάρτη, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Colemêrg Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'ın tutuklaması ardından protestolar kentin bir çok noktasına yayıldı. pic.twitter.com/APQ2OOsRNX — Bilal Güldem (@BilalGuldem) June 5, 2024

Το φιλοκουρδικό Κόμμα DEM, το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο, στο οποίο ανήκει ο Ακίς, δήλωσε στο X ότι η ετυμηγορία είναι «άκυρη». Οι τουρκικές αρχές κατηγορούν το Κόμμα DEM για δεσμούς με το PKK, κάτι που το ίδιο αρνείται.

Ο Ακίς αντικαταστάθηκε τη Δευτέρα από τον κυβερνήτη της πολιτείας, δύο μήνες αφότου είχε κερδίσει την εξουσία στις τοπικές εκλογές.

Bugün Belediye Eş başkanımız Mehmet Sıddık Akış’a Saray Yargısı tarafından 19 yıl hapis cezası verildi.



Düzmece deliller, gizli tanık ifadeleriyle verilen bu ceza hukuki değildir. Bu olsa olsa Düşman Ceza Hukuku’dur.



Kürt halkı asla boyun eğmeyecektir! #KayyımaGeçitYok pic.twitter.com/R6k0pTM3Bb — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) June 5, 2024

Μετά τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, η Τουρκία συνέλαβε φιλοκούρδους δημάρχους, καθαιρώντας τους από τις θέσεις τους και αντικαθιστώντας τους από κρατικούς αξιωματούχους με την κατηγορία των δεσμών με το PKK.

Στις τοπικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, το DEM επιβεβαίωσε την περιφερειακή του ισχύ, κερδίζοντας 10 επαρχίες στα κυρίως κουρδικά νοτιοανατολικά.

Το PKK έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική ομάδα από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά την εξέγερση του PKK κατά του τουρκικού κράτους, που ξεκίνησε το 1984.



