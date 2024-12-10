Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν σήμερα, Τρίτη, έναν άνδρα που έχει διπλή -ρωσική και γερμανική- υπηκοότητα και τον οποίο θεωρούν ύποπτο για την προετοιμασία ενέργειας δολιοφθοράς με εντολή του Κιέβου σε σιδηροδρομική γραμμή στη Νίζνι Νόβγκοροντ. Πρόκειται για μια πόλη που βρίσκεται περίπου 450 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), την οποία επικαλούνται τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σε αυτήν η FSB διευκρινίζει ότι στο σπίτι του άνδρα που συνελήφθη με την υποψία της προετοιμασίας σαμποτάζ βρέθηκαν εκρηκτικά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο γεννηθείς το 2003 που συνελήφθη κατηγορείται ότι «προετοίμαζε πράξη δολιοφθοράς σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής της πόλης Νίζνι Νόβγκοροντ, χρησιμοποιώντας εκρηκτικό μηχανισμό» με αντάλλαγμα «υποσχεθείσα οικονομική ανταμοιβή» από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU), σημειώνει επίσης η FSB στην ανακοίνωσή της, την οποία επικαλούνται τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

