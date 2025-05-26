Του Γιάννη Χανιωτάκη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της EasyJet από το Νταλαμάν της Τουρκίας προς το Μάντσεστερ, όταν μια επιβάτιδα άρχισε να φωνάζει πως υπάρχει βόμβα στο αεροσκάφος και προσπάθησε να ανοίξει μια από τις εξόδους κινδύνου, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Το περιστατικό συνέβη λίγο ώρα μετά την απογείωση, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην ιστοσελίδα Manchester Evening News:

«Μόλις απογειωθήκαμε, άρχισε να τρέχει πάνω-κάτω στο διάδρομο ουρλιάζοντας ότι υπάρχει βόμβα και ότι το αεροπλάνο θα πέσει. Πλησίασε την έξοδο κινδύνου, έσκισε το κάλυμμα της λαβής και προσπάθησε να ανοίξει, αλλά την πρόλαβαν άλλοι επιβάτες».

Χρειάστηκαν τρεις άνδρες για να την απομακρύνουν από την πόρτα, ενώ το πλήρωμα καμπίνας τη μετέφερε στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Λίγο αργότερα, οι πιλότοι αποφάσισαν να τροποποιήσουν το δρομολόγιο και να προστεθούν στη Φρανκφούρτη, για λόγους ασφαλείας.

Η πτήση είχε αναχωρήσει με καθυστέρηση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, και προσγειώθηκε στη Γερμανία περίπου στις 2:30 π.μ., όπου επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος δυνάμεις ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γερμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και για τα κίνητρα της γυναίκας.

Λόγω των νυχτερινών απογειώσεων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, η πτήση δεν μπόρεσε να συνεχίσει αμέσως, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν στο αεροσκάφος για αρκετές ώρες. Τελικά, το αεροπλάνο αναχώρησε την Κυριακή και προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ λίγο πριν τις 2 μ.μ., σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε: «Η πτήση EZY2148 από Νταλαμάν προς Μάντσεστερ στις 24 Μαΐου εξετράπη προς τη Φραγκφούρτη λόγω επιβάτιδας που προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Λόγω περιορισμένης εξυπηρέτησης εδάφους κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι επιβάτες παρέμειναν περισσότερο στον αεροσκάφος από το συνηθισμένο. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να μειώσουμε την καθυστέρηση».

