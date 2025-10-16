Λογαριασμός
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Η δόνηση σημειώθηκε στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας, χωρίς άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και προειδοποίηση για τσουνάμι

ινδονησια

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε σήμερα στην Παπούα, επαρχία της ανατολικής Ινδονησίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 2:48 μ.μ. τοπική ώρα (05:48 GMT) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., σύμφωνα με την USGS.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς και δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

