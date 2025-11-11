Σχέδιο για την κατασκευή αμερικανικής βάσης 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει την κατασκευή προσωρινής στρατιωτικής βάσης ικανής να στεγάσει 10.000 άτομα κοντά στη Γάζα, στο πλαίσιο σχεδίων για τη δημιουργία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που θα επιτηρεί την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο (RFI) του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι «υπάρχουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι» για το μέλλον της περιοχής, ενώ ο Λευκός Οίκος διευκρινίζει ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί σε ανώτατο επίπεδο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, στο έγγραφο, το Ναυτικό ζητούσε εκτίμηση κόστους για «μια προσωρινή, αυτοσυντηρούμενη στρατιωτική βάση λειτουργίας ικανής να υποστηρίξει 10.000 άτομα και να παρέχει 10.000 τ.π. διοικητικού χώρου για 12 μήνες». Το έγγραφο, που στάλθηκε σε προεπιλεγμένες εταιρείες στις 31 Οκτωβρίου, αναφέρει ως πιθανό σημείο «κοντά στη Γάζα, Ισραήλ», με προθεσμία απαντήσεων την 3η Νοεμβρίου.

Οι ΗΠΑ αναζητούν διεθνή στήριξη για την αποστολή ξένων δυνάμεων στη Γάζα, ώστε να διασφαλιστεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο μήνα. Η συγκεκριμένη δύναμη θα συνεργαστεί με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για τη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε το αίτημα ως πρώιμο σχέδιο προγραμματισμού για πιθανή βάση στο νότιο Ισραήλ για τη δύναμη σταθεροποίησης, προσθέτοντας ότι δεν προβλέπεται συμμετοχή αμερικανικών στρατευμάτων στην ίδια τη δύναμη.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος μέσω της εκπροσώπου Καρολάιν Λέβιτ, απέρριψε ότι έχει εγκριθεί τέτοιο σχέδιο από την ηγεσία: «Η είδηση βασίζεται σε ένα έγγραφο που παράχθηκε εσωτερικά από τυχαία στελέχη του στρατού… Δεν έχει εξεταστεί ή εγκριθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης και δεν θα πρέπει να θεωρείται επίσημο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

Το αίτημα που ζητά σχετικές πληροφορίες δεν αποτελεί επίσημη πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών και δεν εγγυάται μελλοντική σύμβαση, αν και παρέχουν μια εικόνα για όσα αναζητούν οι υπηρεσίες.

Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαμβάνεται και συνολικό σχέδιο ασφάλειας με διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης, αντιμετώπισης απειλών, αναφοράς συμβάντων και διαχείρισης μαζικών θυμάτων, δείγμα της εμβέλειας και της πολυπλοκότητας που θα απαιτούσε μια τέτοια εγκατάσταση.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει «κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσει» σχετικά με την πιθανότητα ανέγερσης μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής βάσης κοντά στη Γάζα, μετά τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε το Bloomberg.

Το Ισραήλ, που βασίζεται στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και τον εξοπλισμό, σπάνια επιτρέπει την παρουσία αμερικανικών βάσεων στο έδαφός του, και μέχρι σήμερα αυτές ήταν μικρής κλίμακας.

«Συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς και διάφορους εταίρους για το μέλλον στη Γάζα», είπε ο Σοσάνι. «Υπάρχουν διαφορετικές ιδέες στο τραπέζι».

Η ισραηλινή ερευνητική οργάνωση Shomrim είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μια μεγάλη βάση στην περιοχή της Γάζας για την επιτήρηση της εκεχειρίας, επικαλούμενη Ισραηλινούς αξιωματούχους που είδαν τα προκαταρκτικά σχέδια.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει «ολοκληρωμένη λύση», αναλαμβάνοντας όλες τις πτυχές της κατασκευής και της διαχείρισης:

τρία γεύματα ημερησίως για 10.000 άτομα,

διαχείριση νερού, αποβλήτων και ενέργειας,

πλυντήρια, ιατρικό κέντρο και αξιόπιστο δίκτυο επικοινωνιών.

Οι εταιρείες που είναι επιλέξιμες για το έργο συμμετέχουν στο πλαίσιο WEXMAC (Worldwide Expeditionary Multiple Award Contract) του Πολεμικού Ναυτικού, που χρησιμοποιείται για διεθνή στρατιωτικά έργα, αλλά πρόσφατα αξιοποιήθηκε και για την κατασκευή εγκαταστάσεων μεταναστών. Το ίδιο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε για τη σύναψη συμβολαίου ύψους 1,26 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο, για τη δημιουργία στρατοπέδου 5.000 θέσεων στο Έλ Πάσο του Τέξας.



