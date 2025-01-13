Ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος σήμερα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πριν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος», τόνισε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν σε πολυάριθμες κοινότητες στη Δυτική Όχθη, την κοιλάδα του Ιορδάνη, την περιοχή Αφούλα και κοντά στο Μπέιτ Σεν, λόγω φόβων για πτώση θραυσμάτων του βλήματος, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

