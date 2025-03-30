Τουρκία: Η Άγκυρα κατηγορεί τον Σουηδό δημοσιογράφο για τρομοκρατία και προσβολή του Ερντογάν

Η τουρκική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει τη σύλληψη και κράτηση του Γιοάκιμ Μέντιν, του Σουηδού δημοσιογράφου της Dagens ETC, και την αποδίδει στις κατηγορίες της «συμμετοχής σε ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση» και της «προσβολής του προέδρου» της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανακοίνωση που υπογράφεται από το «Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης» της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, η 'Αγκυρα υποστηρίζει ότι «το ένταλμα κράτησης δεν σχετίζεται με τις δημοσιογραφικές του δραστηριότητες». Στην ίδια ανακοίνωση η τουρκική κυβέρνηση σημειώνει:

«Στις 11 Ιανουαρίου 2023, ο Μέντιν συμμετείχε σε διαμαρτυρία μαζί με υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK στη Στοκχόλμη, κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκε μια κούκλα που έμοιαζε με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Το Γραφείο Διερεύνησης Τρομοκρατικών Εγκλημάτων της Γενικής Εισαγγελίας της 'Αγκυρας ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό στις 13 Ιανουαρίου 2023. Η έρευνα εντόπισε 15 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Μέντιν, για τη συμμετοχή τους στη διάπραξη, οργάνωση, κάλυψη ή σύνδεση με την εν λόγω πράξη. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει ποινικό μητρώο για διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/KCK και των μέσων ενημέρωσης».

Ο Γιοάκιμ Μέντιν συνελήφθη κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στις 27 Μαρτίου και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις 28 Μαρτίου.

Η κράτηση του Σουηδού δημοσιογράφου έλαβε χώρα λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύλληψη και απέλαση του απεσταλμένου του BBC, Μαρκ Λόουεν. Ο φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Γιασίν 'Ακγκιουλ συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας και αφέθηκε ελεύθερος την Πέμπτη.

