Ισραήλ: O Νετανιάχου απολύει τη γενική εισαγγελέα

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε ομόφωνα την απομάκρυνση της γενικής εισαγγελέως Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση διαφθοράς που βρίσκεται υπό στενή διερεύνηση, στη χώρα.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω έντονων επικρίσεων εντός του Ισραήλ αλλά και της αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ για επίλυση της πολιτικής κρίσης και τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η απόλυση της Μπαχαράβ-Μιάρα που συχνά αμφισβητούσε «ανοικτά» τις πολιτικές της κυβέρνησης, σηματοδοτεί ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα στην πολυετή προσπάθεια του Νετανιάχου, να αναδιαμορφώσει τη δικαστική σκηνή της χώρας.

Εκτός των άλλων αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε αντιπαράθεση μεταξύ της εκλεγμένης κυβέρνησης και του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ισραήλ, το οποίο θα εξετάσει και θα αποφανθεί για τη νομιμότητα της απόλυσης της Μπαχαράβ-Μιάρα.

Αμέσως μετά την ψηφοφορία τη Δευτέρα το βράδυ, το κόμμα της αντιπολίτευσης υπέβαλε αίτημα για να την εμποδίσει.

Σε δήλωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα το γραφείο της Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, η ενδεχόμενη απομάκρυνσή της χαρακτηρίζεται «παράνομη», ενώ τονίζεται ότι ο Νετανιάχου «αναζητά έναν νομικό σύμβουλο που θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης και θα νομιμοποιήσει παράνομες ενέργειες».

Σύμφωνα με σχέδιο ψηφίσματος που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, το υπουργικό συμβούλιο υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη επειδή η κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως «η σπίθα» που «πυροδότησε» το πολιτικό σκηνικό της χώρας, ήταν η επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Ο Γουίτκοφ επισκέφθηκε το Τελ Αβίβ για να συζητήσει επί των προσπαθειών τερματισμού του πολέμου.

Το Σάββατο μάλιστα, συναντήθηκε με τις οικογένειες των ομήρων για να τους ενημερώσει ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν τώρα μια πιο ουσιαστική συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, η οποία θα απαιτεί από τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους όλους όσους εξακολουθούν να κρατούνται αιχμάλωτοι, σε αντάλλαγμα με τον επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, «πυροδότησαν» πρόσφατα μαζικές διαμαρτυρίες στο Τελ Αβίβ, αφού δημοσίευσαν βίντεο με δύο άνδρες σκελετωμένους ομήρους να παρακαλούν να σωθούν.

Οι Ισραηλινοί τρομοκρατήθηκαν από το βίντεο των δύο αυτών ομήρων, του 24χρονου Εβιατάρ Ντέιβιντ - ο οποίος απεικονίστηκε γυμνός από τη μέση και πάνω και αποστεωμένος - και του 22χρονου Ρομ Μπρασλάβσκι, ο οποίος εθεάθη ξαπλωμένος σε ένα στρώμα, να παρακαλάει για φαγητό.

Η ψηφοφορία για το υπουργικό συμβούλιο λαμβάνει χώρα «καθώς οι όμηροί μας πεθαίνουν στις σήραγγες, καθώς η ισραηλινή κοινωνία διαλύεται», δήλωσε ο Γιαΐρ Γκολάν, πολιτικός της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, σε διαδήλωση έξω από την Κνεσέτ το απόγευμα της Δευτέρας.

«Σε αυτό το νέο βίντεο, τα μάτια του είναι σβησμένα», δήλωσε η μητέρα του Μπρασλάβσκι, Τάμι, στη διαμαρτυρία του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ.

«Είναι αβοήθητος, όπως και εγώ», τόνισε.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, είπε ο Γκολάν, «δεν ασχολείται με την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου... δεν την απασχολεί η ασφάλεια του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

