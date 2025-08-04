Ο Πούτιν είναι (σχεδόν) έτοιμος για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έχει δώσει τελεσίγραφο στη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία έως την Παρασκευή ή να αντιμετωπίσει δασμούς.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες εκ των προτέρων, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

«Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος δεν αποκλείει τη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης αφού ολοκληρωθεί η απαραίτητη προεργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και καλυφθεί η απαιτούμενη απόσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ωστόσο, πρόσθεσε, ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες «δεν έχουν ακόμη γίνει».

Ο Ζελένσκι ζήτησε άμεση συνάντηση με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, αφού ο επικεφαλής του Κρεμλίνου εξέφρασε την ελπίδα για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες και δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «προχωρούν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή».

«Ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις στη Ρωσία και, ως εκ τούτου, η Ουκρανία προσφέρεται για άλλη μια φορά να προχωρήσει πιο πέρα από τις τεχνικές συνομιλίες - όχι για ανταλλαγή δηλώσεων, αλλά για μια ουσιαστική συνάντηση σε επίπεδο ηγετών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την 1η Αυγούστου.

We understand who calls the shots in Russia, and thus Ukraine is once again offering to move beyond technical talks—not to exchange statements, but to actually meet at the level of leaders. pic.twitter.com/bNLW3JGV1z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2025

Ο Πεσκόφ προέβη στην παραπάνω δήλωση πριν από τη λήξη του τελεσίγραφου που έδωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία για να προχωρήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία διαφορετικά απείλησε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στη Μόσχα.

Ο Τραμπ αρχικά έδωσε στη Ρωσία προθεσμία 50 ημερών, αλλά μείωσε το περιθώριο σε 10 ημέρες την περασμένη εβδομάδα, αφότου δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί τη Ρωσία τις επόμενες ημέρες. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι «είμαστε πάντα χαρούμενοι που βλέπουμε τον κ. Γουίτκοφ στη Ρωσία».



