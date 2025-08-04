Δανία: Θα απομακρύνουν «χυδαίο, πορνογραφικό» άγαλμα γοργόνας

Στη Δανία έχει ξεσπάσει ζωηρή συζήτηση σχετικά με την τύχη ενός αγάλματος γοργόνας που πρόκειται να απομακρυνθεί από τη δημόσια θέα, και όχι βέβαια, δεν είναι η δημοφιλής «μικρή γοργόνα» της Κοπεγχάγης.



Το άγαλμα προκάλεσε σάλο, και επικρίθηκε ως «χυδαίο και πορνογραφικό» και «το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα».

Έτσι, η δανική υπηρεσία για τα παλάτια και τον πολιτισμό φέρεται να αφαιρεί το Den Store Havfrue (τη Μεγάλη Γοργόνα) διαστάσεων 4x6 μέτρων από το Φρούριο Ντράγκορ, μέρος των πρώην θαλάσσιων οχυρώσεων της Κοπεγχάγης, επειδή δεν ευθυγραμμίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά του ορόσημου του 1910.

Ο κριτικός τέχνης της Politiken, Mathias Kryger, χαρακτήρισε το άγαλμα «χυδαίο και πορνογραφικό» αναφέρει ο Guardian. Η Sorine Gotfredsen, ιερέας και δημοσιογράφος, έγραψε στην εφημερίδα Berlingske: «Η ανέγερση ενός αγάλματος που αντιπροσωπεύει το καυτό όνειρο ενός άνδρα για το πώς πρέπει να μοιάζει μια γυναίκα είναι απίθανο να βοηθήσει πολλές γυναίκες να αποδεχθούν το σώμα τους».

Πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι πολλοί βρίσκουν το άγαλμα χυδαίο, ''αντιποιητικό'' και ανεπιθύμητο, επειδή ασφυκτιούμε με τα τέλεια σώματα σε δημόσιο χώρο».

Πάντως, ο άνθρωπος πίσω από το γλυπτό των 14 τόνων, ο Peter Bech, δήλωσε ότι δεν κατανοεί την κριτική, λέγοντας ότι το στήθος της πέτρινης φιγούρας είναι απλώς «ανάλογο μεγέθους» με την κλίμακα της.

Άλλοι θεωρούν ότι η κριτική αντανακλά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στο γυναικείο σώμα γενικότερα - και όχι με καλό τρόπο. Για την Aminata Corr Thrane, συντάκτρια του σάιτ Berlingske, ο εξονυχιστικός έλεγχος του στήθους της γοργόνας ισοδυναμεί με body shaming.

«Πρέπει τα γυμνά γυναικεία στήθη να έχουν ένα συγκεκριμένο ακαδημαϊκό σχήμα και μέγεθος για να τους επιτραπεί να εμφανιστούν δημόσια;» έγραψε.

Σημειώνοντας ότι η Μεγάλη Γοργόνα ήταν «ίσως λίγο λιγότερο γυμνή» από τη διάσημη μικροκαμωμένη ανάλογή της από μπρούντζο και γρανίτη, τη Μικρή Γοργόνα, η Corr Thrane πρόσθεσε: «Από την άλλη πλευρά, έχει μεγαλύτερο στήθος, και εκεί πιθανώς βρίσκεται το πρόβλημα».

Πρόσθεσε: «Ίσως τα δύο αγάλματα - η Μεγάλη και η Μικρή Γοργόνα - αντιπροσωπεύουν τις δύο πλευρές της γυναίκας και την αιώνια διελκυστίνδα για το τι είναι μια πραγματική γυναίκα. Και ίσως ακόμη και τι είναι μια λάθος γυναίκα».

Το 2006, η Μεγάλη Γοργόνα ανεγέρθηκε στην προβλήτα Langelinie στην Κοπεγχάγη, κοντά στη Μικρή Γοργόνα. Αλλά αφαιρέθηκε το 2018, αφού οι ντόπιοι την αποκήρυξαν ως «την ψεύτικη και χυδαία γοργόνα».

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Φρούριο Ντράγκορ, μέχρι που η δανική υπηρεσία για τα παλάτια και τον πολιτισμό παρενέβη τον Μάρτιο, ζητώντας την αφαίρεσή της. Έκτοτε ο δήμος του Ντράγκορ φέρεται να απέρριψε την προσφορά του Bech να δωρίσει το άγαλμα.

Η Helle Barth, πρόεδρος της επιτροπής κλίματος, αστικών και επιχειρηματικών θεμάτων του δήμου Dragør, δήλωσε στο Berlingske ότι αν και ήταν μια καλή προσφορά, «είναι απλώς δύσκολο να χωρέσει. Πιάνει πολύ χώρο».

Ο Bech, ο οποίος δήλωσε ότι έφτιαξε το άγαλμα ως απάντηση στα σχόλια των τουριστών ότι η Μικρή Γοργόνα - εμπνευσμένη από το παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν - ήταν πολύ μικρή σε μέγεθος, είπε ότι οι κάτοικοι του Ντράγκορ του λένε συχνά ότι λατρεύουν το γλυπτό του. Ελπίζει να βρει έναν τρόπο να το κρατήσει στην πόλη.

