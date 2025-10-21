Μακάμπι: «Όλες οι ομάδες υποστήριξαν την επιστροφή μας στο Ισραήλ»

Την ικανοποίησή της για την απόφαση της Ευρωλίγκας να εγκρίνει την επιστροφή της στο Τελ Αβίβ από την 1η Δεκεμβρίου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Μακάμπι. Μάλιστα αναφέρει πως σε αυτό συμφώνησαν όλες οι ομάδες της λίγκας.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ εργαζόταν εδώ και καιρό σκληρά για να επιτρέψει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ευρωλίγκας, Παούλιους Μοτιεγιούνας, να λάβει μια απόφαση, με την υποστήριξη όλων των ομάδων της Ευρωλίγκας, να επιστρέψει την διεξαγωγή των αγώνων στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η αθόρυβη δουλειά της Μακάμπι στο παρασκήνιο με τις ομάδες της Ευρωλίγκας και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απέδωσε καρπούς, όταν η Μακάμπι έλαβε την υποστήριξη όλων των ομάδων της Ευρωλίγκας και ελήφθη η απόφαση να επιστρέψουν οι αγώνες της Ευρωλίγκας στο Ισραήλ.

Αυτό είναι ένα επίτευγμα μεγάλης σημασίας για τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ, ακόμη κι από διπλωματικής άποψη.

Η ομάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια από τις κορυφαίες και πιο ισχυρές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Θα τα πούμε σύντομα στο γήπεδο».

