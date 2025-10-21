Ανυποχώρητη εμφανίζεται η Χεζμπολάχ, καθώς διαμηνύει ότι έχει ανακτήσει τη δύναμή της και είναι έτοιμη να επιστρέψει στο πεδίο και να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε χερσαία επίθεση.

Ο Χασάν Εζεντίν, βουλευτής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από το 1992 δήλωσε στην εφημερίδα al-Akhbar, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ ότι «η αντίσταση στον Λίβανο έχει ανακτήσει τις δυνάμεις της». Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τον όρο «αντίσταση» για να αυτοπροσδιορίζεται.

Ο Λιβανέζος πολιτικός τόνισε ότι «η αντίσταση στον Λίβανο έχει ξαναβρεί τη δύναμή της, παραμένει παρούσα και δραστήρια και μπορεί να αντιμετωπίσει τον εχθρό οποιαδήποτε στιγμή, αν αυτός εξαπολύσει χερσαία επίθεση». Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ «δεν έχει ηττηθεί».

Η Χεζμπολάχ, αν και υπέστη βαρύ πλήγμα από το Ισραήλ πέρυσι, δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει. Μετά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα κατά στόχων της οργάνωσης στον Λίβανο, όμως η Χεζμπολάχ -αν και αποδυναμωμένη- δεν έχει αφοπλιστεί και αρνείται, όπως και η Χαμάς, να παραδώσει τα όπλα της.

Ο Λιβανέζος βουλευτής Χασάν Εζεντίν τόνισε ότι η οργάνωση «δεν έχει σπάσει», διατηρεί «τη θέληση, το κίνητρο και το δίκαιο του αγώνα για την υπεράσπιση της γης και της αξιοπρέπειας» και υποστήριξε ότι το Ισραήλ «δεν θα διατηρήσει» τις περιοχές που κατέχει στον Λίβανο και ότι θα «αποσυρθεί αργά ή γρήγορα».

«Η οργάνωση επιστρέφει»

Σύμφωνα με την al-Akhbar, ο Λιβανέζος βουλευτής δήλωσε ότι «η αντίσταση στον Λίβανο έχει ανακάμψει, παραμένει παρούσα και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον εχθρό ανά πάσα στιγμή, αν επιχειρήσει χερσαία επίθεση ή προσπαθήσει να καταλάβει περισσότερο έδαφος.»

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί «είναι απλώς μια προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης και εκφοβισμού για να διατηρηθεί το κλίμα φόβου». Όπως είπε, «η καταστροφή πολιτικών στόχων και υποδομών δεν θα μας κάνει να υποταχθούμε. Η παρουσία μας στην πόλη Κιάμ και στα χωριά της πρώτης γραμμής είναι μήνυμα πρόκλησης προς τον εχθρό. Τα όπλα του δεν θα τον ωφελήσουν και δεν θα μπορέσει να κάμψει τη θέλησή μας να σταθούμε όρθιοι».

Η δήλωση αυτή συμβολίζει τη ρητορική επιστροφής της Χεζμπολάχ, καθώς η οργάνωση επιχειρεί να προβάλει δύναμη και αντοχή, παρότι παραμένει αποδυναμωμένη μετά τα ισραηλινά πλήγματα.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε τις ευθύνες μας σε κοινοβουλευτικό, πολιτικό και κομματικό επίπεδο, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να συμπεριλάβει ρήτρα για την ανοικοδόμηση στον προϋπολογισμό του 2026, αφού αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος πάνω στο οποίο έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης. Δεύτερη προτεραιότητά μας είναι η εκδίωξη του εχθρού από τα εδάφη που καταλαμβάνει», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση κατά της ομαλοποίησης, καταδικάζοντας κάθε συζήτηση στον Λίβανο για «εγκαθίδρυση σχέσεων με τον σιωνιστικό εχθρό», κάτι που, όπως είπε, απορρίπτεται από το μεγαλύτερο μέρος του λιβανέζικου λαού και, κατά την εκτίμησή του, δεν επιθυμεί η κυβέρνηση. Εξέφρασε λύπη επειδή «κάποιοι εκπρόσωποι και πολιτικοί στην τηλεόραση άρχισαν να προωθούν αυτή την πρόταση».»



