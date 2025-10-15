Ο αντικαταστάτης του Μιλέι προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση με τα ψηφοδέλτια

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, όρισε νέο υποψήφιο για να ηγηθεί του ψηφοδελτίου του κόμματός του σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στις ενδιάμεσες εκλογές της 26ης Οκτωβρίου. Ωστόσο, το πρόσωπό του δεν θα εμφανίζεται στο ψηφοδέλτιο.

Ο φιλελεύθερος - αναρχικός ηγέτης επέλεξε τον Ντιέγκο Σαντίλι για να σώσει την προεκλογική εκστρατεία του στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, μετά την αποχώρηση του αρχικού φαβορί, Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, λόγω αποκαλύψεων για σχέσεις με έμπορο ναρκωτικών. Το κόμμα του Μιλέι είχε επίσης υποστεί συντριπτική ήττα στις τοπικές εκλογές της επαρχίας τον περασμένο μήνα, γεγονός που προκάλεσε πτώση στις αγορές.

Οι εκλογικές αρχές αποφάνθηκαν αυτή την εβδομάδα ότι είναι πολύ αργά για την εκτύπωση νέων ψηφοδελτίων για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές. Στην Αργεντινή, τα πολύχρωμα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν φωτογραφίες των δύο πρώτων υποψηφίων και στη συνέχεια λίστα με τους υπόλοιπους. Ο Μιλέι είχε επιλέξει τον φαλακρό Εσπέρτ και την ηθοποιό Κάρεν Ράιχαρτ για να κοσμήσουν το ψηφοδέλτιο του κόμματός του με τα χαμόγελά τους.

Ο Σαντίλι, πρώην στέλεχος του κόμματος PRO του πρώην προέδρου Μαουρίσιο Μάκρι, επιστράτευσε τη δημιουργικότητά του σε μια προεκλογική διαφήμιση. Κρατώντας έναν μαρκαδόρο και μια μεγαλύτερη εκδοχή του πραγματικού ψηφοδελτίου, ανέβασε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα για να εξηγήσει στους ψηφοφόρους το πρόβλημα.

«Στο ψηφοδέλτιο θα δείτε μια φωτογραφία της Κάρεν και ενός άλλου προσώπου που έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του», είπε ο Σαντίλι σε ανάρτηση το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του Μιλέι με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Για να ψηφίσετε τον κοκκινομάλλη, σημειώστε τον φαλακρό!», πρόσθεσε με χιούμορ.

Ο Σαντίλι, βετεράνος πολιτικός που έχει στο παρελθόν κατέβει και με το Περονικό κόμμα, κατηγόρησε τους «πολιτικούς δεινόσαυρους» ότι δεν επέτρεψαν να τοποθετηθεί η φωτογραφία του στο νέο ψηφοδέλτιο.

Το βίντεο προκάλεσε γέλια, αμηχανία αλλά και ειρωνεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αργεντινή, αντικατοπτρίζοντας τη σπασμωδική και αυτοσχέδια τακτική του κόμματος του Μιλέι ενόψει των εθνικών ενδιάμεσων εκλογών.

Οι Αργεντινοί θα εκλέξουν τους μισούς βουλευτές της κάτω βουλής και το ένα τρίτο των γερουσιαστών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκλογική δοκιμασία του Μιλέι από τότε που κέρδισε την προεδρία πριν από δύο χρόνια, και το αποτέλεσμά της ενδέχεται να καθορίσει αν η κυβέρνηση Τραμπ θα προσφέρει στην Αργεντινή την τόσο αναγκαία οικονομική στήριξη από τις ΗΠΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.