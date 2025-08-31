Τον θάνατο του διαβόητου εκπροσώπου της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα στη Γάζα, επιβεβαίωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, Αμπού Ουμπάιντα, εξουδετερώθηκε στη Γάζα και στάλθηκε να συναντήσει όλους τους εξουδετερωμένους του άξονα του κακού από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στον Ισραηλινό Στρατό και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, με την ενίσχυση της εκστρατείας στη Γάζα, θα συναντήσει εκεί πολλούς ακόμα από τους συνεργούς του στο έγκλημα - τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς» τονίζει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X o Κατς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε νωρίτερα καυστικό σχόλιο κατά της Χαμάς κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, σχολιάζοντας την αναφερόμενη εξουδετέρωση του Αμπού Ουμπάιντα, του εκπροσώπου της Χαμάς.



Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο λόγος που η Χαμάς δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την τύχη του Αμπού Ουμπάιντα είναι απλός: «Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν έχει απομείνει κανείς να μιλήσει για λογαριασμό τους» παρατήρησε σαρκαστικά.



Στη δημοσιότητα έδωσε νωρίτερα η Χαμάς ένα βίντεο στο οποίο προβάλλονται αδημοσίευτα πλάνα από πρώην ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Το βίντεο δόθηκε αφότου η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Μοχάμεντ Σινουάρ, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο, σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους 22 μήνες τους οποίους η Χαμάς χαρακτηρίζει ως «μάρτυρες».

