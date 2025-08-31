Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εμποδίζουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία, σχολίασε σήμερα, Κυριακή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ μία ημέρα μετά το δημοσίευμα του Αxios το οποίο ανέφερε ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει την επιχείρησή της στην Ουκρανία μέχρι η Μόσχα να δει πραγματικά σημάδια ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε σε δημοσιογράφους των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι το «ευρωπαϊκό κόμμα του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως είπε, η Ρωσία ήταν ευγνώμων στον Τραμπ για αυτές τις προσπάθειες και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει δει καμία «αμοιβαία» κίνηση από την Ουκρανία με στόχο την ειρήνη.

Αxios: Ο Τραμπ σκέφτεται να παγώσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία

Σε χθεσινό του δημοσίευμα, ο ιστότοπος Axios επικαλούμενος πληροφορίες του ανέφερε ότι ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου κατηγορούν ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες για διπροσωπία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιστεύουν ότι, ενώ δημόσια υποστηρίζουν την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην πράξη προσπαθούν να ακυρώσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα παρασκήνια της συνόδου κορυφής της Αλάσκας.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει έναν κατάλογο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από την Ευρώπη κατά της Ρωσίας. Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, υπήρξε ελάχιστη σαφής πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου. Οι απογοητευμένοι βοηθοί του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η ευθύνη πρέπει να πέσει στους Ευρωπαίους συμμάχους, όχι στον Τραμπ ή ακόμα και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σχολίαζε το χθεσινό δημοσίευμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χάνουν την υπομονή τους με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ισχυριζόμενοι ότι ασκούν πιέσεις στην Ουκρανία να επιμείνει σε μη ρεαλιστικές εδαφικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.