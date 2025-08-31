Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς ένα βίντεο στο οποίο προβάλλονται αδημοσίευτα πλάνα από πρώην ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ. Το βίντεο δόθηκε αφότου η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Μοχάμεντ Σινουάρ, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο, σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους 22 μήνες τους οποίους η Χαμάς χαρακτηρίζει ως «μάρτυρες».

Το βίντεο, το οποίο έχει διάρκεια πάνω από τρία λεπτά, ξεκινά με ένα απόσπασμα του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μουχάμαντ Ντέιφ, ο οποίος μιλάει για τον αγώνα της Χαμάς εναντίον των «τυράννων» του Ισραήλ, με μια θλιβερή μουσική να ακούγεται στο παρασκήνιο. Η μουσική, συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια, καθώς αποσπάσματα από εκτοξεύσεις πυραύλων κατά του Ισραήλ, την εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, στρατιωτικές παρελάσεις και διάφορα άλλα αποσπάσματα προπαγανδιστικού υλικού της Χαμάς αναπαράγονται στην οθόνη.

Ανάμεσα στα αποσπάσματα υπάρχει ένα σύντομο απόσπασμα από αυτό που φαίνεται να είναι μια συνάντηση μεταξύ αρκετών πρώην ηγετών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, του Γιαχά Σινβάρ, και του αναπληρωτή διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μαρουάν Ίσα.

Οι Σινουάρ, Ίσα και Ντέιφ σκοτώθηκαν όλοι σε επιχειρήσεις του IDF το 2024. Ο Χανίγιε σκοτώθηκε στο Ιράν.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης αυτό που φαίνεται να είναι τουλάχιστον μία εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Μουχάμαντ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο μαζί με τον Μουχάμαντ Σαμπάνα, διοικητή της Ταξιαρχίας Ράφα και τον Μαχντί Κουάρα, διοικητή του Τάγματος Νότιου Χαν Γιουνίς, με τους οποίους συναντιόταν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αρχικά δίστασε να εξαπολύσει την επιδρομή, φοβούμενη μήπως σκοτώσει ομήρους που μπορεί να ήταν κοντά στον πρώην ηγέτη της Χαμάς, αλλά προχώρησε στην επιχείρηση όταν έλαβε πληροφορίες ότι δεν υπήρχαν αιχμάλωτοι σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: skai.gr

